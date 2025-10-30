¿Gabriela Jiménez cambia a Omar García Harfuch? La diputada federal se deja ver con ministros de la SCJN a quienes llamó la "liga de la justicia" y así explicó su decisión.

Tras la polémica con Jessica Saiden por estar a un lado de Harfuch, la diputada Gabriela Jiménez cambia de página y ahora se deja ver con otras personalidades.

Tras polémica, Gabriela Jiménez cambia a Harfuch por la “liga de la justicia”

El nombre de Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, se viralizó en las redes sociales luego de que peleó con Jessica Saiden por estar a un lado de Harfuch.

Gabriela Jiménez Godoy consiguió su foto con Omar García Harfuch (Cortesía)

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales e incluso Ricardo Monreal se refirió a ambas legisladoras como “las batichicas”, en alusión al sobrenombre popular con el que algunos llaman a Harfuch: “Batman”.

Sin embargo, Gabriela Jiménez decidió cambiar a Harfuch y ahora apareció acompañada por ‘liga de la justicia’ y así explicó su decisión.

En el grupo de diputados de la cámara, Gabriela Jiménez compartió que ya cambió a “Batman”, por ‘liga de la justicia’.

En la imagen Gabriela Jiménez aparece a lado de tres ministros de la SCJN:

Gabriela Jiménez cambia a Harfuch por la ‘liga de la justicia’ (@GabyJimenezMX / X)

Así describió Gabriela Jiménez su encuentro con los que llamó la ‘liga de la justicia’

A través de su cuenta de X, Gabriela Jiménez compartió que tuvo la fortuna de visitar a sus amigos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Gabriela Jiménez destacó que durante su reunión se discutieron temas cruciales para el país.

Pero, además Gabriela Jiménez resaltó que tuvieron una comida que simboliza la unión de poderes y el compromiso con el bienestar de todos los mexicanos.

Y es que Gabriela Jiménez puntualizó que la colaboración entre el Legislativo y el Judicial es un pilar fundamental para avanzar en la defensa de nuestros derechos y libertades.

Es por ello por lo que Gabriela Jiménez consideró su encuentro como una reunión con la ‘liga de la justicia’ y es que son personajes fuertes de diferentes lados, pero juntos son más fuertes.