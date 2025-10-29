Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que no existe ningún conflicto con su compañera Jessica Saiden, luego del pleito por estar a un lado de Harfuch.

De acuerdo con la diputada federal, el conflicto ocurrido durante la comparecencia con la diputada Saiden Quiroz se trató de un asunto de “protocolo constitucional”.

Esto en aclaración al video donde se les ve “pelear” por quién debía estar a un lado de Omar García Harfuch durante la conferencia que dio después de comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“No existe ninguna diferencia ni conflicto con la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ya que lo ocurrido obedeció únicamente a la aplicación del protocolo establecido por la Jucopo” Gabriela Jiménez

Gabriela Jiménez aclara pleito con Jessica Saidén por Harfuch; era para “acatar los protocolos”

A través de un comunicado, Gabriela Jiménez resaltó que el conflicto con Jessica Saiden no es resultado de una afrenta entre las diputadas, sino de una acción para “acatar los protocolos”.

Según la vicecoordinadora de los diputados de Morena, al ser ella y Ricardo Monreal los integrantes de Morena presentes en la Jucopo, les correspondía colocarse “uno de cada lado del secretario García Harfuch”.

“Acatar los protocolos institucionales fue una sugerencia del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, con el fin de mantener el orden y respeto a las normas que rigen el desarrollo de las comparecencias” Gabriela Jiménez

Gabriela Jiménez resalta apoyo a Jessica Saiden aunque no le correspondía estar junto a Harfuch

Por otra parte, resaltó su apoyo a Jessica Saiden como compañera de bancada y como mujer.

Según Gabriela Jiménez, como mujeres deben de buscar que prevalezca la colaboración y respeto, “aunque a mí como vicecoordinadora me correspondía estar ahí” junto a Harfuch.

En el mismo sentido, aseguró que, como un acto de “respeto y compañerismo”, decidió no insistir en tomar el lugar que por protocolo le correspondía.