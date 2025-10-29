Jessica Saiden, diputada de Morena, aseguró que no le molestó recibir el apodo de ‘batichica’ por querer estar a un lado del secretario Omar García Harfuch.

“Si nos quieren ahí de batichicas, pues yo creo que serían millones y millones de mujeres en México que estarían ahí acompañándolo” Jessica Saiden

Entre sonrisas, aseguró que “millones de mujeres en México” querrían acompañar a Omar García Harfuch “para reforzar” la seguridad.

Esto luego de que Ricardo Monreal, la bautizara, junto con la vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez, como “batichicas”, por querer acompañar al secretario de seguridad.

Todas en México quisieran acompañar a Harfuch, asegura Jessica Saiden

La diputada Jessica Saiden, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, de la Cámara de Diputados, aseguró que todas las mujeres en México quisieran poder acompañar a Harfuch.

Esto luego del pleito que protagonizó con Gabriela Jiménez por estar del lado izquierdo de Omar García Harfuch durante su conferencia de prensa en San Lázaro.

La diputada Jessica Saiden afirmó que, según ha visto en comentarios, “millones y millones” de mujeres en el país quisieran acompañar al secretario como hizo ella.

Por su parte, la diputada Jiménez compartió que no tiene ninguna afrenta con Saiden y que la disputa fue solo por un tema de protocolo.

“Bueno, muchas, yo creo que todas en México, ¿no?, según leo los comentarios, quisieran acompañar este a nuestro secretario y pues, ¿por qué no?... poder algún día estar ahí acompañándolos siempre para reforzar, sobre todo en temas de seguridad, si nos quieren ahí de chicas, pues yo creo que serían millones y millones de mujeres en México que estarían ahí acompañándose" Jessica Saiden

Esta pelea provocó que Ricardo Monreal las llamara ‘batichicas’, en relación con el apodo de Harfuch, quien es llamado ‘batman’.