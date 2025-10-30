En honor a su nuevo sobrenombre, Gabriela Jiménez dio a conocer que se disfrazará de batichica para un evento este viernes 31 de octubre, Halloween.

Esto después de protagonizar un pleito con la también legisladora Jessica Saiden, para quedar junto al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch en conferencia de prensa.

Sin embargo, Jessica Saiden no se quitó, lo que derivó en un momento viral para internet que Ricardo Monreal continuó tras llamarla, junto a Gabriela Jiménez como las batichicas.

Diputada Gabriela Jiménez confirma su disfraz para Halloween: será Batichica

Para medios de comunicación, la vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez reveló que se disfrazará de batichica para Halloween.

Esto debido a que descartó que el sobrenombre que le dio Ricardo Monreal fuera una ofensa, ya que ahora la conocen como la batichica vicecoordinadora, señaló entre risas.

Además, Ricardo Monreal lo dijo como un chiste, por lo mismo, en un evento de Halloween (señaló que era de Día de Muertos) con niños de Azcapotzalco, se disfrazará de batichica.

De fondo se escuchó que alguien pidió a Gabriela Jiménez que mande fotos disfrazada de batichica, lo cual afirmó, para que le digan si sí le queda.

🔴 Gaby Jiménez se autonombra “la Batichica vicecoordinadora”



La vicecoordinadora de Morena, Gaby Jiménez, afirmó que es “la Batichica vicecoordinadora” y adelantó que mañana se disfrazará de Batichica.pic.twitter.com/vgnxnzgZMu — Azucena Uresti (@azucenau) October 30, 2025

Desde el incidente, no es la primera vez que Gabriela Jiménez se refiere a su persona como batichica, ya que tras reunirse con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los llamó Liga de la Justicia.