Jessica Saiden Quiroz, diputada de Morena por el distrito 6 de Yucatán, se vio en el centro de la polémica luego de que protagonizara, junto con Gabriela Jiménez, una pelea en la Cámara de Diputados.

Y es que las diputadas se pelearon, en plena conferencia de prensa, por un lugar a un costado del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Jessica Saiden Quiroz es una diputada federal afiliada a Morena que actualmente representa al distrito 6 del estado de Yucatán.

Es reconocida por su experiencia en el ámbito legal. Cuenta con más de 15 años de experiencia como litigante, así como en el asesoramiento legal en materia de comercio.

Jessica Saiden Quiroz nació el 23 de abril de 1981, por lo que actualmente tiene 44 años de edad.

Ya que Jessica Saiden Quiroz cumple años el 23 de abril, la diputada nació bajo el signo zodiacal de Tauro.

De acuerdo con su perfil en Facebook, Jessica Saiden Quiroz está casada desde 2009; sin embargo, se desconoce quién es su esposo.

Por otra parte, se desconoce si Jessica Saiden Quiroz tiene o no hijos.

De acuerdo con la página de la Cámara de Diputados, Jessica Saiden Quiroz tiene como último grado de estudios una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal.

Actualmente, Jessica Saiden Quiroz es diputada por mayoría relativa en la Cámara de Diputados, propietaria de la curul j-354.

En la legislatura LXVI, forma parte de las comisiones de:

Defensa Nacional

Relaciones Exteriores

Seguridad Ciudadana, comisión de la que es presidenta

Asimismo, se ha desempeñado como delegada del Consejo Estatal de Población del Estado de Yucatán y en el Consejo Nacional de Documento Educativo.