En medio de la conmoción por el caso Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio que fue asesinada en Cuautla, Morelos, un video podría resultar clave para conocer cómo fueron sus últimos minutos con vida.

El diario El País logró tener acceso a un video que permitiría reconstruir el lamentable feminicidio de Claudia Tacoronte -de 21 años- ocurrido al interior de la Casa de la Cultura de Cuautla.

Caso Claudia Tacoronte: el video que sería clave para detener al feminicida de la estudiante española

Un recuento de informes policiales ha permitido conocer que Claudia Tacoronte se trasladó el sábado 12 de septiembre a Cuautla, Morelos, para asistir a un encuentro sobre saberes y medicinas tradicionales.

Alrededor de las 20:30 horas, la joven fue abordada por un individuo que portaba un arma blanca en las inmediaciones del evento.

En un intento por alejarse de él y ponerse a salvo, Claudia Tacoronte corrió hacia el interior de la Casa de la Cultura, pero el agresor la persiguió hasta el recinto e ingresó para atacarla con una navaja.

Caso Claudia Tacoronte: revelan últimos minutos con vida de la estudiante española (El País)

Un video al que accedió El País, obtenido gracias a cámaras de seguridad, registra que a las 20:50 horas al sospechoso fue captado escapando a la carrera de la Casa de la Cultura con una mochila.

Por su parte, el arribo de las asistencias médicas ocurrió a las 21:10 horas, momento en el que los paramédicos únicamente pudieron confirmar que Claudia Tacoronte ya no contaba con signos vitales.

Aunque la hipótesis de un asalto violento es la vía más sólida hasta el momento, las autoridades no descartan otras líneas de investigación, calificando lo ocurrido como un feminicidio.

En tanto, el video podría ayudar a las autoridades para identificar al feminicida de Claudia Tacoronte, así como determinar la ruta que utilizó para escapar tras el ataque.

La representación consular de España enfatizó que realiza un seguimiento del caso en coordinación con instituciones mexicanas, a la espera de conocer el avance en las investigaciones.