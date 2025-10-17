En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) del jueves 16 de octubre 2025, se publicó la reforma a la Ley de Amparo.

La Ley de Amparo fue aprobada el reciente miércoles 15 de octubre en el Senado, después de que la Cámara de Diputados fungiera como revisora en la madrugada de ese mismo día.

Derivado de esto, la Ley de Amparo recibió severas críticas por fast track, aunado a una reserva que se presentó desde el Senado sobre un artículo transitorio que la hacía retroactiva.

¿Cuándo entra en vigor la Ley de Amparo? Reforma ya fue publicada en el DOF

La tarde del 16 de octubre de 2025, la reforma a la Ley de Amparo fue publicada en el DOF, por lo que como se estipula en la legislatura, entrará en vigor al día siguiente.

Es decir, la Ley de Amparo y los cambios que conllevan entrarán en vigor para el viernes 17 de octubre, como hace mención en su artículo primero transitorio y se lee en la publicación del DOF.

Además de la Ley de Amparo y como se observa en la publicación del DOF, también se reformaron:

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución

Código Fiscal de la Federación

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Ley de Amparo es publicada en el DOF (Captura de pantalla)

Ley de Amparo publicada en el DOF: así quedó el transitorio de supuesta retroactividad

En la publicación del DOF de la Ley de Amparo se pueden leer todos los artículos que fueron reformados así como los transitorios, entre los cuales se encuentra el tercero llamado de retroactividad.

Tal como se especifica en dicho artículo de manera explícita, no se aplicará la retroactividad ni afectación a derechos adquiridos, ya que las etapas procesales concluidas, se regirán en las disposiciones previo a la reforma.

Sin embargo, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Amparo, se regirán con las disposiciones del decreto, a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).