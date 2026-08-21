Tras haber sido señalado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Francisco Álvarez reaparece para hablar sobre las acusaciones en su contra por el feminicidio de Valeria Márquez.

Siendo aún prófugo de la justicia, Francisco Álvarez Solorio, hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala alias “El R1”, asegura que está “atemorizado” por las acusaciones del gobierno federal.

Francisco Álvarez habla sobre las acusaciones de Harfuch por el asesinato de Valeria Márquez

La detención de “El R1” informada por Omar García Harfuch, lo llevó a mencionar que este también ordenó el asesinato de la influencer Valeria Márquez, luego de que su hijo Francisco Álvarez, se lo pidiera.

Ante ello, no solo “El R1”, quien pertenece a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está detenido. Sino también el ejecutor del feminicidio de la influencer que llegó como repartidor para matarla.

Esto ha llevado a que la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) acusen que el acto fue pedido por el exnovio de Valeria Márquez, Francisco Álvarez, lo que ahora lo tiene en calidad de prófugo de la justicia.

Sin embargo, Francisco Álvarez reapareció desde Jalisco para brindar una entrevista al periodista Luis Chaparro de Pie De Nota, en donde el adelanto muestra que el hijo de la familia de narcotraficantes asegura tener miedo y acusa que está siendo atacado.

“Honestamente me siento un poco atemorizado y atacado hacia mi persona”. Francisco Álvarez, hijo de El R1.

¿Cuándo se estrena la entrevista de Francisco Álvarez con Luis Chaparro?

El acusado del feminicidio Valeria Márquez que está en calidad de prófugo, brindará una entrevista a Luis Chaparro, pero ¿cuándo y a qué hora se estrenará?

La fecha de estreno de la entrevista al acusado de feminicidio, Francisco Álvarez, es hoy 21 de agosto de 2026. Sin embargo, la hora exacta aún no se ha publicado.

La entrevista podrá ser vista por el canal de YouTube del periodista Luis Chaparro, que es @Piedenota