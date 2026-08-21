FC Juárez vs América juegan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 21 de agosto a partir de las 21:00 horas. Transmiten FOx One y Canal 7.

América llega como líder del Apertura 2026 con 10 puntos, mientras que el FC Juárez es el último del torneo sin unidades en su cuenta.

Partido: FC Juárez vs América

Fase: Jornada 5 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7

El FC Juárez busca sus primeros puntos en el Apertura 2026 (Adrian Macias / Adrian Macias)

FC Juárez vs América: Día para ver el partido de Jornada 5 de la Liga MX

El viernes 21 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 5 de la Liga MX, FC Juárez vs América.

FC Juárez vs América: Hora para ver el partido de Jornada 5 de la Liga MX

El partido FC Juárez vs América inicia a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

América tomó el liderato del Apertura 2026 tras vencer a San Luis. (MexSport Agency / MexSport Agency)

FC Juárez vs América: Canal para ver el partido de la Liga MX

La plataforma FOX One y el Canal 7 transmitirán el partido FC Juárez vs América de la Jornada 5 de la Liga MX.