Querétaro vs Toluca continúan con la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Viernes 21 de agosto por FOX One.

Partido: Querétaro vs Toluca

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: FOX One

Querétaro ha tenido un buen inicio en la Liga MX (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Querétaro vs Toluca: Día para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX

El viernes 21 de agosto de 2026, Toluca se juega los tres puntos en la cancha de Querétaro, como parte de la Jornada 5 del Apertura 2026 de Liga MX.

Querétaro vs Toluca: Hora para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX

El partido Querétaro vs Toluca inicia a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Querétaro vs Toluca: Canal para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX

La plataforma de FOX One transmitirá el partido Querétaro vs Toluca.

Partido: Querétaro vs Toluca

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: Fox One

Toluca busca acercarse a los primeros lugares de la Liga MX (Adrian Macias / Adrian Macias)

Así llegan Querétaro y Toluca a la Jornada 5 de la Liga MX

Querétaro sacó el empate en la cancha de Pumas, para llegar a 7 puntos en la octava posición del Apertura 2026.

Toluca, por su parte, empató sin goles ante el Atlante en el Estadio Banorte, para ubicarse en el quinto lugar con 7 unidades.