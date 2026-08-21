Querétaro vs Toluca continúan con la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Viernes 21 de agosto por FOX One.
- Partido: Querétaro vs Toluca
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One
Querétaro vs Toluca: Día para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX
El viernes 21 de agosto de 2026, Toluca se juega los tres puntos en la cancha de Querétaro, como parte de la Jornada 5 del Apertura 2026 de Liga MX.
Querétaro vs Toluca: Hora para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX
El partido Querétaro vs Toluca inicia a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 5 de la Liga MX.
Querétaro vs Toluca: Canal para ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX
La plataforma de FOX One transmitirá el partido Querétaro vs Toluca.
- Partido: Querétaro vs Toluca
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: Fox One
Así llegan Querétaro y Toluca a la Jornada 5 de la Liga MX
Querétaro sacó el empate en la cancha de Pumas, para llegar a 7 puntos en la octava posición del Apertura 2026.
Toluca, por su parte, empató sin goles ante el Atlante en el Estadio Banorte, para ubicarse en el quinto lugar con 7 unidades.