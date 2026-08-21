Gerardo Torrado terminó su etapa como director deportivo de Tigres después de permanecer en el cargo desde el Clausura 2024.

Su salida, sin embargo, se produjo en buenos términos con la institución, pues el exfutbolista acudió personalmente a las instalaciones de Tigres para despedirse de jugadores y directivos.

Gerardo Torrado tomó de buena manera su salida de Tigres

Carlos Emilio González, presidente de Tigres, explicó que fue una decisión complicada, pero destacó la profesionalidad con la que Gerardo Torrado recibió la noticia.

“La verdad es que Gerardo estuvo aquí hace un rato, se vino a despedir, nos dimos un abrazo y siempre es difícil. Cuando un profesional tiene que salir de una institución, pues es difícil. A mí me cuesta tomar este tipo de decisiones, me cuesta hablar con la persona, pero Gerardo lo tomó muy bien”, señaló.

El dirigente reveló que Gerardo Torrado comprendió la situación que atraviesa el equipo y solicitó despedirse personalmente del plantel.

“Lo que me pidió es venirse a despedir de los muchachos. Vino, habló con ellos, les dio un abrazo y se fue. Yo creo que partimos en los mejores términos y estamos deseándole lo mejor para él”. Carlos Emilio González, presidente de Tigres.

Así reaccionó Gerardo Torrado tras ser reemplazado por Víctor Manuel Vucetich en Tigres. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Además, el presidente felino reconoció el trabajo realizado por Gerardo Torrado durante su gestión y destacó la pasión que mostró durante su paso por la institución.

Víctor Manuel Vucetich firmó con Tigres hasta 2027

La salida de Gerardo Torrado forma parte de una reestructuración en el área deportiva de Tigres.

Su lugar será ocupado por Víctor Manuel Vucetich, quien asumirá como vicepresidente deportivo y tendrá el control total de dicha área hasta 2027.