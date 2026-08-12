A 15 meses del feminicidio, las autoridades competentes retiraron los sellos de clausura y los dueños del inmueble ya remodelaron el salón de belleza donde fue asesinada la influencer Valeria Márquez.

El lugar había estado completamente cerrado y solo las autoridades podían acceder desde el 13 de mayo de 2025, tiempo en el que se recopilaron pruebas sobre lo ocurrido.

Al concluir la investigación, las autoridades determinaron que el salón de belleza de Valeria Márquez ya no ofrecía pruebas relevantes y devolvieron a sus propietarios el local ubicado en Plaza Santa María, Zapopan.

Salón donde fue asesinada Valeria Márquez (Especial)

Remodelan el salón donde fue asesinada Valeria Márquez

A más de un año del feminicidio, las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco retiraron los sellos que aseguraban y clausuraban el salón de belleza que pertenecía a Valeria Márquez.

En videos que circulan en redes sociales se muestra el momento en el que fueron retiradas las tinas de cabello y las sillas rosas del lugar, como la que usaba la joven al momento de sufrir el ataque.

Solo un par de horas después de que retiraron los sellos, el salón ya lucía vacío, mientras los trabajadores hacían arreglos y renovaban el lugar para dar inicio a un nuevo negocio.

Retiran sellos y remodelan salón donde fue asesinada Valeria Márquez (Especial)

Remodelan salón donde fue asesinada Valeria Márquez (Especial)

¿Por qué retiraron los sellos al salón de Valeria Márquez?

El retiro de los sellos se llevó a cabo a finales de la primera semana de agosto, porque las autoridades señalaron que ya no existían indicios que debieran resguardarse en el lugar.

Ante esta situación, los dueños de la Plaza Santa María, donde se encuentra el local, también habrían pedido su remodelación y levantamiento de sellos, argumentando que afectaba a los demás negocios.