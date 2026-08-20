Sismo hoy: magnitud 7.2 sacude la región de Ayacucho en Perú

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió la región de Ayacucho, Perú, el 20 de agosto de 2026, con epicentro al norte de Coracora y una profundidad de 108 kilómetros.

El movimiento telúrico se percibió en Lima, Ica y Arequipa, generando evacuaciones preventivas en Cusco y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

A pesar de la intensidad, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales ni daños estructurales críticos.

La Marina de Guerra de Perú descartó riesgo de tsunami en el litoral del pacífico.

Se registra sismo de magnitud 7.2 en la región de Ayacucho en Perú

De acuerdo con los primeros reportes el sismo se registró el jueves 20 de agosto de 2026 a las 13:00:16 hora local.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una magnitud de 7.2 con una profundidad de 108 kilómetros.

Por otro lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estimó una magnitud preliminar de 6.7 a una profundidad de 66.6 kilómetros.

Se localizó en zona continental, a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho. El reporte del USGS situó el epicentro a unos 38 kilómetros (24 millas) al noroeste de Upahuacho.

Alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora y una intensidad máxima estimada de VI en la zona epicentral.

El movimiento se sintió de forma moderada en departamentos vecinos como Arequipa e Ica, provocó evacuaciones preventivas en la ciudad de Cusco, y se percibió de manera leve en Lima.

Tras sismo de magnitud 7.2 en Perú se descartó riesgo de tsunami en el litoral peruano

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) está evaluando la zona. El temblor fue prolongado y duró cerca de un minuto, lo que generó alarma entre la población.

De forma preliminar no se registraron víctimas mortales ni heridos de gravedad. Los especialistas atribuyen esto a la gran profundidad del foco sísmico, lo que atenuó la agresividad de las sacudidas en la superficie.

No obstante, Defensa Civil informó sobre daños materiales en al menos 18 centros poblados de Ayacucho, y se reportaron múltiples deslizamientos de tierra y rocas en las laderas de zonas montañosas.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano. De igual manera, las autoridades de Chile descartaron cualquier alerta de tsunami para sus costas.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más sísmicas del planeta donde ocurre el 80 % de la actividad sísmica mundial.