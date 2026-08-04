La Fiscalía del Estado de Jalisco imputó por el delito de feminicidio a Iván Martín “N”, quien sería el coautor del asesinato de la influencer Valeria Márquez, registrado el 13 de mayo de 2025 en el municipio de Zapopan.

Iván Martín “N” se habría reservado su derecho a declarar y, a través de su defensa, se acogió al término constitucional, por lo que será hasta el martes 4 de agosto cuando se decida si será vinculado a proceso.

Iván Martín “N” es imputado por el delito de feminicidio de Valeria Márquez

A través de un comunicado, la Fiscalía de Jalisco informó que Iván Martín “N”, quien fue detenido el pasado 1 de agosto, fue imputado por el delito de feminicidio, ya que sería el coautor del asesinato de Valeria Márquez.

Imputan por feminicidio a Iván Martín “N”, presunto coautor del asesinato de Valeria Márquez (Captura de panta)

Iván Martín “N” fue aprehendido debido a su participación previa, durante y posterior al ataque que privó de la vida a Valeria Márquez, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la información, la Fiscalía de Jalisco habría presentado pruebas suficientes para aprehender a Iván Martín “N” y desahogar un cateo en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

La Fiscalía de Jalisco adelantó que Iván Martín “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa, mientras se define su situación jurídica. Su próxima audiencia será el martes 4 de agosto.

Detienen a Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez (Fiscalía del Estado de Jalisco)

Cabe recordar que la detención de Iván Martín “N” se dio luego de la captura de Ramón Ángel Álvarez, el “R1″, quien también está vinculado con el feminicidio de la empresaria e influencer de belleza en Jalisco.