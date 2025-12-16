El Consejo Nacional Agropecuario defiende el T-MEC en medio de las protestas de agricultores del campo mexicano que defiende el Gobierno federal.

A través de comunicados tanto el Consejo Nacional Agropecuario y el Gobierno de México mostraron sus posturas favorables al diálogo con agricultores y productores de grano, así como al acuerdo comercial del T-MEC.

También ambos reconocen que los productores de grano y agricultores de México enfrentan una situación compleja, así como la falta de rentabilidad en este sector.

CNA ve al T-MEC como instrumento estratégico y Gobierno de México resalta apoyos al campo mientras invita al diálogo

En un primer comunicado el Consejo Nacional Agropecuario ve al T-MEC como instrumento estratégico ante la situación compleja que atraviesan los productores de granos y agricultores en México.

Asimismo asegura que para poder atender la realidad de los productores se exigen soluciones de fondo.

Que puedan fortalecer al sector es una decisión estratégica para evitar la descapitalización del campo, además de proteger la seguridad alimentaria y garantizar precios estables para los consumidores, así como el empleo en las regiones rurales.

Así como de apoyos que fortalezcan la productividad, reduzcan riesgos y otorguen certidumbre a productores, compradores y consumidores.

Entre estas soluciones proponen ejes de acción al gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo como:

Impulsar la agricultura por contrato, junto con financiamiento competitivo, seguros y mecanismos de cobertura cambiaria, para reducir riesgos y brindar certidumbre en precios, volúmenes y condiciones de venta desde la siembra

Reconocer la diversidad del campo mexicano, con instrumentos diferenciados para pequeños, medianos y grandes productores, bajo esquemas escalonados, progresivos y corresponsables

Implementar apoyos directos y focalizados a la comercialización, activados únicamente cuando el mercado no cubra los costos de producción ni una rentabilidad mínima, garantizando un ingreso objetivo al productor

Además agradecen la disposición al diálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de igual forma del secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

Sobre el T-MEC aseguraron que no es el origen de los problemas de rentabilidad del sector de granos en México, sino que por el contrario, ha sido un “instrumento clave para asegurar el abasto y la producción de proteínas a precios accesibles”.

Mientras que el Gobierno de México, también a través de otro comunicado resaltó apoyos que ha dado al campo que ve como “una prioridad nacional”.

Entre los apoyos directos que ha ofrecido el Gobierno federal a los agricultores y productores de grano destacan:

Apoyo a cerca de 2.8 millones de productores

Programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar

Asistencia técnica

Acopio de granos

Precios de Garantía

Apoyos a productores de arroz, trigo y maíz

Entrega directa de 1 millón 44 mil toneladas de fertilizantes a productores en las 32 entidades

Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA)

Tanto, el Consejo Nacional Agropecuario y el Gobierno de México invitan a los agricultores y productores de grano en mantener las mesas de diálogo abiertas.