El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Nuevo León, Javier Flores, descartó que Leonardo Ariel Escobar Barrios haya sido víctima de una privación ilegal de libertad.

“La evidencia que tenemos no apunta hacia allá (que se trate de un caso de privación ilegal de libertad) en este momento” Javier Flores. Fiscal de Nuevo León

Leonardo Ariel Escobar Barrios no fue privado ilegalmente de su libertad: Fiscal de Nuevo León

Ante las acciones de búsqueda que se realizan para encontrar a Leonardo Ariel Escobar Barrios, el fiscal de Nuevo León, rechazó la posibilidad de que el ciudadano colombiano haya sido secuestrado.

Durante una breve rueda de prensa, Javier Flores fue cuestionado sobre las versiones en las que se refiere que el Leonardo Ariel Escobar Barrios haya sufrido una privación ilegal de libertad.

Ante ello, el funcionario estatal declaró que los indicios que se han recabado como parte de las investigaciones, permiten desechar esa posibilidad al menos de manera temporal.

En cambio, reveló que se tiene conocimiento de que fue detenido por elementos de la Guardia Nacional luego de un incidente en la fila de revisión del aeropuerto y luego fue entregado a la policía de Apodaca.

"Sale de Apodaca, recibe sus pertenencias y se le ve de nueva cuenta en el Aeropuerto de Apodaca” Javier Flores. Fiscal de Nuevo León

Cabe resaltar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar Garcia Harfuch, dio los mismos informes que el fiscal de Nuevo León sobre el caso de Leonardo Ariel Escobar Barrios.

Aunque agregó que reportes obtenido a través del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, podrían apuntar que el profesor colombiano estuvo “un poco desorientado” por motivos desconocidos.

Harfuch y Nuevo León trabajan para saber el paradero de Leonardo Ariel Escobar Barrios. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Buscan a Leonardo Ariel Escobar Barrios en terreno baldío

Al cumplirse dos semanas de la desaparición del profesor colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios, autoridades del estado de Nuevo León pusieron en marcha un mega operativo de búsqueda.

Al dispositivo especial que se desplegó el viernes 16 de enero, se sumaron cerca de 100 elementos entre personal de Protección Civil, la FGJE Guardia Nacional y otras dependencias del estado.

Las acciones con las que se pretende ubicar a Leonardo Ariel Escobar Barrios, se realizan en un terreno baldío que se ubica a unos 3.5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Lo anterior debido a que el fiscal de Nuevo León dijo que los indicios recabados en las investigaciones, apuntan a que el docente de la Universidad Iberoamericana de Puebla, podría estar en esa zona.

“La evidencia que tenemos es que al parecer anda todavía por estos lugares” Javier Flores. Fiscal de Nuevo León

A pesar de lo anterior, el funcionario no explicó cuáles serían los elementos que apuntan a ello y resaltó que hasta la tarde del mismo 16 de enero, el operativo no había dado resultados.

Aun cuando Leonardo Ariel Escobar Barrios sigue desaparecido, el fiscal de Nuevo León afirmó que las investigaciones han avanzado al obtenerse datos relevantes de los que no agregó detalles.