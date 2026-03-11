La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez federal la vinculación a proceso de Carlos Fernando “N” por pornografía infantil tras un rastreo conjunto con autoridades de Australia.

De acuerdo con la FGR, Carlos Fernando es acusado por los delitos trata de personas agravado en su modalidad de difundir imágenes en donde participan personas menores de edad con fines sexuales.

FGR logra prisión contra Carlos Fernando por pornografía infantil tras investigación conjunta con Australia

A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que, derivado de trabajos de investigación, inteligencia y contar con la colaboración de la Policía Federal de Australia, logró identificar y ubicar a Carlos Fernando “N”, acusado por distribución de pornografía infantil.

El sospecho fue detenido durante un cateo realizado en un inmueble de Tuxpan, Nayarit, en donde también se le aseguraron:

2 memorias micro SD

Diversos teléfonos celulares

Una unidad de almacenamiento

3 discos duros

2 computadoras portátiles

2 tabletas electrónicas

Prendas de vestir

La #FGR obtuvo vinculación a proceso para Carlos Fernando “N”, a quien se le imputó su probable participación en el delito de trata de personas agravado, modalidad de difundir por cualquier medio fotografías en las que participan personas menores de 18 años de edad en actos de… pic.twitter.com/wzcnj8uLub — FGR México (@FGRMexico) March 10, 2026

Gracias a la información obtenida, un Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), firmó su vinculación a proceso.

Además, dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en la cárcel El Rincón, ubicada en Tepic, Nayarit.

Esto mientras se lleva a cabo la investigación complementaria en su contra para la cual el juez federal dictó un plazo de seis meses.

Según la investigación federal, Carlos Fernando “N” difundió pornografía infantil en redes sociales y sitios web, en donde hasta el momento peritos especializados han confirmado que en 7 plataformas incurrió en el delito de trata de personas.