La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que esté ejerciendo una persecución política en contra del ex gobernador del estado de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

“Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido” FGR

Así lo sentenció la fiscalía federal por medio de un comunicado en el que negó que las investigaciones en contra del exmandatario se estén realizando debido a sus vínculos políticos o ideales.

En ese sentido, la FGR defendió las indagatorias en curso al señalar que se están ejecutando por la posible participación de Ernesto Ruffo en el robo de combustible, conocido como huachicol.

FGR defiende caso contra Ernesto Ruffo (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

FGR rechaza que Ernesto Ruffo sea un perseguido político por investigación en su contra

Elementos de la FGR detuvieron el 16 de julio de 2026 a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California que fue señalado de participar en acciones relacionadas con el huachicol.

Ante ello, figuras del Partido Acción Nacional (PAN) y de la oposición en general acusan que las autoridades han incurrido en una persecución política, tras lo cual la FGR rechazó los señalamientos.

En su comunicado, la fiscalía defendió la investigaciones al sostener que por medio de ellas se puso en descubierto la “la más grande red de contrabando de hidrocarburos realizada por vías férreas”.

“(Se investiga) la más grande red de contrabando de hidrocarburos realizada por vías férreas, la cual habría generado un perjuicio a la hacienda pública estimado en más de cuatro mil millones de pesos” FGR

La dependencia federal sostuvo que se estima que las actividades de huachicoleo por las que Ernesto Ruffo fue detenido, habrían generado un daño al erario estimado en 4 mil millones de pesos.

Resaltó que, contrario a lo que se ha acusado, Ernesto Ruffo es investigado por su “probable participación” en conductas delictivas y no por ser objeto de una persecución política.

De la misma forma, garantizó que las indagatorias están apegadas totalmente a derecho y sin ningún tipo de sesgo, pues se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.

FGR defiende investigación por huachicol contra Ernesto Ruffo

Al desestimar las acusaciones por una supuesta persecución política en la investigación contra Ernesto Ruffo, la FGR defendió las pesquisas al insistir en que se le sigue la pista a una red de huachicol.

La FGR resaltó que el hallazgo de 33 ferrotanques con hidrocarburo abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, con alto riesgo para la población, originó la investigación.

Tras ello, recordó, las pesquisas se ampliaron al analizar la cadena logística, pues se identificaron más ferrotanques en San Luis Potosí y Nuevo Laredo con importaciones irregulares.