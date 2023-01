La Fiscalía General de la República (FGR) ayudará con el caso de María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido, a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca; además, se confirmó que una jueza revocó la prisión domiciliaria a su agresor, Juan Vera Carrizal.

A través de un breve comunicado, la FGR explicó que va a colaborar con todos los elementos técnicos, periciales y policiales con los que cuenta para ayudar a la Fiscalía de Oaxaca con el caso de María Elena Ríos.

Y resaltó que colaborará porque la investigación del intento de feminicidio contra la saxofonista atacada con ácido en 2019, es del fuero común.

“La FGR va a colaborar con todos los elementos técnicos, periciales y policiales de esta institución, para auxiliar a la Fiscalía de Oaxaca, en un caso, que es del fuero común, en el que se afectó a la víctima María “. FGR

Jueza de Oaxaca revoca prisión domiciliaria a Juan Vera Carrizal, agresor de María Elena Ríos

Además del anunció de la FGR, este miércoles 25 de enero, Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, informó que una jueza de Oaxaca revocó la prisión domiciliaria otorgada al agresor de María Elena Ríos, Juan Vera Carrizal.

Una jueza local del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO) revocó la resolución del cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria para Juan Antonio Vera Carrizal, por lo que debe continuar preso en el penal de Tanivet.

El consejero jurídico del gobierno de Oaxaca explicó que una jueza local dejó sin efecto la orden prisión domiciliaria para Juan Vera Carrizal, por lo que debe continuar en prisión preventiva oficiosa, situación en la que está desde abril del 2020 cuando fue detenido por el ataque con ácido contra María Elena.

El pasado 21 de enero de 2023, tras casi 60 horas de audiencia, el juez Teódulo Pacheco Pacheco determinó el cambio de medida cautelar para Juan Antonio Vera Carrizal a prisión domiciliaria, decisión rechazada por la víctima.

María Elena Ríos lleva varios días denunciando, a través de sus redes sociales, que la corrupción en Oaxaca podría dejar libre a su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, situación que casi se cumplen por la decisión del juez Pacheco.

Sin embargo, la saxofonista oaxaqueña advirtió que su vida estaría en peligro con su agresor libre y por las protestas que realizó, tanto el gobierno de Oaxaca como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunciaron al respecto.

Si lo liberan y se da a la fuga y me mata #QuemenloTodo ‼️ — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) January 21, 2023

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que el agresor de María Elena Ríos no podría salir de prisión porque el estado no cuenta con los recursos para garantizar que Vera Carrizal no evada la justicia, por lo que impugnaron la decisión del juez Teódulo.

Pero las denuncias de la joven llegaron hasta Palacio Nacional, donde el presidente AMLO, el 24 de enero, aseguró que Juan Antonio Vera Carrizal no saldría de la cárcel porque sería “una degradación de la justicia”.

Incluso, expuso que se estaba buscando que la Fiscalía General de la República revisara el caso, situación que este 25 de enero ya se informó.

Por su parte, María Elena Ríos, exigió la renuncia de los jueces de Oaxaca que pretenden liberar a su agresor, Juan Vera Carrizal, pues dijo que es necesario actuar en contra de los funcionarios públicos, al sentenciar que a “los feminicidas no se les protege”.

Mujeres víctimas de ataques con ácido exigen justicia para María Elena Ríos

Como María Elena Ríos, mujeres víctimas de ataques con ácido se pronunciaron para exigir justicia para la joven saxofonista.

A través de una carta, víctimas de esta forma de intento de feminicidio como Carmen Sánchez y Elisa Xolalpa, externaron su apoyo y solidaridad con María Elena por los actos de corrupción tortura institucional y revictimización en su contra.

“Solo las mujeres que hemos atravesado por esto entendemos el grave riesgo y extrema vulnerabilidad en la que se encuentra María Elena, su familia y su defensa por la resolución del juez Teódulo Pacheco y que es ajena a toda legalidad”. Mujeres víctimas de ataques con ácido

Acusaron que la determinación de prisión domiciliaria a Juan Vera Carrizal envía un mensaje social de tolerancia e impunidad hacia los intentos de feminicidio y minimizan todo el daño causado a las víctimas.

Se pronunciaron por dejar de lado los compadrazgos y compromisos políticos, y garantizar el acceso a la justicia para María Elena Ríos, que su caso sea juzgado con imparcialidad y perspectiva de género, y que se le garantice su seguridad.