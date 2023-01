María Elena Ríos denunció que durante la audiencia que se celebró este miércoles 18 de enero en contra de su agresor, Juan Vera Carrizal, el juez la silenció en varias ocasiones.

Por medio de su cuenta de Twitter, la saxofinista María Elena Ríos compartió un par de mensajes en los cuales acusó que el juez encargado de la audiencia la silenció.

Cabe destacar que este miércoles 18 de enero, se lleva a cabo la tercera audiencia en contra de Juan Vera Carrizal, quien atacó a María Elena Ríos al arrojarle ácido.

María Elena Ríos denuncia que no le permiten hablar en la audiencia contra Juan Vera Carrizal

Al publicar un par de mensajes sobre lo que ocurre en la audiencia en contra de su agresor, María Elena Ríos acusó que no se le ha permitido hacer uso de la palabra.

De acuerdo con lo indicado por la saxofonista originaria de Oaxaca, el juez encargado de los trabajos que se realizan de manera virtual, no le ha permitido intervenir.

Al respecto, María Elena Ríos apuntó incluso que en la audiencia se le ha silenciado de forma constante, y como muestra de ello, compartió una captura de pantalla.

En la imagen que la víctima de violencia de género compartió, se puede observar que el encargado de moderar la sesión de Zoom, le impidió el uso de la palabra al silenciarla.

Aunado a lo anterior, acusó que un juez federal le notificó al juez del tribunal que preside la audiencia, Teódulo Pacheco Pacheco, que los trabajos no podían continuar.

Debido a los incidentes que han ocurrido a lo largo de la audiencia en contra de su agresor, Juan Vera Carrizal, María Elena Ríos advirtió se está desacatando una orden federal.

“No se me está permitiendo siquiera el uso de la voz y me silencian a cada momento. Un Juez Federal ya le notificó a Teódulo Pacheco Pacheco que la audiencia no puede seguir. ‼️Están desacatando una orden federal‼️” María Elena Ríos

María Elena Ríos acusa que incluso la han sacado de la sesión

En un segundo tuit, María Elena Ríos refirió que volvió a solicitar el uso de la palabra en la audiencia de este 18 de enero que se celebra en contra de Juan Vera Carrizal, su agresor.

No obstante, indicó que no solo la silenciaron, sino que incluso la sacaron de la sesión de Zoom para no permitirle hablar.

“Volví a solicitar el uso de la voz y me acaban de sacar nuevamente de la audiencia virtual, no me dejan hablar” María Elena Ríos

Cabe destacar que ayer 17 de enero, María Elena Ríos acusó al juez Teódulo Pacheco Pacheco, de actuar de manera inadecuada al buscar que su agresor salga de prisión.

En un video que publicó en Tiwtter, la víctima de ataque con ácido señaló que el impartidor de justicia está favoreciendo a Juan Antonio Vera Carrizal, e insiste en liberarlo.

#Gracias por acompañarme estas trece horas de violencia en la audiencia en donde el Juez/defensor Teódulo Pacheco Pacheco de manera arbitraria y violenta insiste en liberar a #JuanAntonioVeraCarrizal

¡NO ME VOY A DAR POR VENCIDA! La audiencia se reanuda 18 de enero a primera hora pic.twitter.com/hEBOrZ0iv5 — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) January 18, 2023

Pese a ello, la saxofonista señaló que “no va a parar” hasta que su agresor cumpla con el castigo necesario por intentar arrancarle la vida con ácido sulfúrico.

Y es que subrayó que tanto ella, como su abogada Diana Cristal González y el Ministerio Público de Oaxaca, han hecho todo lo posible, apegados a la ley, para que Juan Antonio Vera Carrizal sea castigado.