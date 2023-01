El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que Juan Antonio Vera Carrizal, agresor de la saxofonista María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido, no saldrá de la cárcel.

Según comentó AMLO, Juan Antonio Vera Carrizal no ha salido de la cárcel pese a la decisión del juez Teódulo Pacheco Paheco de excarcelarlo y cambiar su medida cautelar a prisión domiciliaria.

El mandatario federal expuso que se busca que el presunto autor intelectual del crimen contra María Elena Ríos no salga de prisión, pues sería “una degradación de la justicia”.

Se busca que Juan Antonio Vera Carrizal no salga de la cárcel: AMLO

En la conferencia mañanera de hoy 24 de enero, AMLO compartió que se trabaja para que Juan Antonio Vera Carrizal no salga de la cárcel, debido al ataque que perpetró en contra de María Elena Ríos.

El presidente aseguró que el exdiputado priista no ha sido excarcelado y puesto bajo la medida cautelar de prisión domiciliaría, como se dictó el pasado 21 de enero, sino que continúa en la cárcel.

Ello, explicó, es porque sería la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de revisar el asunto a fondo, pues Vera es acusado de tentativa de feminicidio, una agresión extrema a una mujer, “algo muy grave”, dijo.

“No ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave”. AMLO

En ese sentido, AMLO añadió que se presentó una “denuncia” (amparo), para que no se cambie la medida cautelar de Juan Antonio Vera Carrizal, y que no siga el juicio en su casa.

“El responsable no ha salido, se está haciendo una denuncia para que no se otorgue está libertad condicional, que no se le libere, que no siga el juicio en su casa” AMLO

AMLO advierte que Juan Antonio Vera Carrizal no saldrá de la cárcel (especial)

Excarcelación de Juan Antonio Vera Carrizal es una degradación de la justicia: AMLO

Igualmente, el presidente refirió que la excarcelación de Juan Antonio Vera, dictada por el juez de Oaxaca, “es una degradación de la justicia”.

Sentenció que se trata de un tremendo daño a la sociedad y un mal ejemplo , por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH} está trabajando para atender el caso.

“En efecto, es un tremendo daño a la sociedad, en general, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo, entonces quienes en el gobierno atienden lo de la defensa en Derechos Humanos, están trabajando. Se está atendiendo pero no puedo tampoco ampliar más información para que no vaya a ser usada en contra del debido proceso.” AMLO

¿Qué pasó con el caso de María Elena Ríos?

El presunto autor intelectual del ataque con ácido del que fue víctima María Elena Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal, solicitó el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria.

Según expuso la víctima, el agresor señaló que tiene padecimientos médicos que deben tratarse y por los que necesita estar en compañía de su familia.

No obstante, las pruebas que remitió sobre ello no confirman su situación de salud; además, no existen condiciones de seguridad para que éste se aloje en un domicilio que hasta ayer no contaba con una revisión adecuada.

La víctima también señaló que durante las audiencias para decidir si se otorgaba la prisión domiciliaría, el juez Teódulo Pacheco Pacheco se mostró parcial, pues según dicta Elena Ríos, su objetivo era liberar a su agresor.

Derivado de ello, Vera Carrizal obtuvo la medida a su favor y se ordenó su excarcelación, ello a pesar de que María Elena Ríos y su defensa legal señalaron el peligro que corrían sus vidas con dicha decisión.