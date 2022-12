Elisa Xolalpa fue atacada con ácido por su expareja, Javier Ediberto, en 2001 en Xochimilco; 21 años después, la Fiscalía de la CDMX reconoció que perdieron su denuncia y que violaron los derechos humanos de la mujer.

Este 1 de diciembre de 2022, Elisa Xolalpa realizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde acusó que la dependencia sigue obstaculizando su derecho a una vida libre de violencia.

Y señaló que a 21 años del ataque con ácido en su contra, su carpeta de investigación sigue perdida, por lo que exigió la destitución del director de la Coordinación Territorial de Álvaro Obregón.

Como respuesta a la conferencia que realizó Elisa Xolalpa, la Fiscalía de la CDMX reconoció que perdieron la carpeta de investigación por el ataque con ácido denunciado desde 2001.

Y aceptó la recomendación 8/2022 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por las violaciones a los derechos humanos de la mujer.

Será Carlos Frausto Martínez, director general de Derechos Humanos de la Fiscalía el que deberá cumplir con la recomendación de Elisa Xolalpa, que establecen violaciones:

Elisa Xolalpa será reconocida como víctima para recibir una reparación integral del daño.

El 2 de noviembre de 2001 , Elisa Xolalpa, que tenía 18 años de edad, fue atacada con ácido por su expareja, Javier Edilberto, en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco de la alcaldía Xochimilco.

La denuncia la presentó en el Ministerio Público de Álvaro Obregón pero hasta hoy, 21 años después, sigue impune porque la carpeta de investigación fue extraviada por personal de la entonces Procuraduría General de Justicia.

Durante años después de la agresión, Elisa recibió tratamiento médico para atender las quemaduras que el ácido le ocasionaron y fue hasta 2005 supo que la averiguación estaba perdida.

“Cuando tuve un poco de fuerza para sobrellevar mi vida acudí a la Fiscalía de Álvaro Obregón para saber en qué estatus se encontraba la carpeta de investigación pero me dijeron que no tenían nada y que no la encontraban”.

Elisa Xolalpa, víctima de ataque con ácido