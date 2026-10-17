El portal La Opción reportó la mañana de este sábado la detención de César Jáuregui Moreno, exfiscal general del estado de Chihuahua, durante un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), desplegado sobre la avenida La Cantera, Chihuahua.

De acuerdo con la información publicada por el portal, la intervención ocurrió minutos después de que el exfuncionario saliera de su residencia privada. Elementos de la SSPE interceptaron el vehículo en el que viajaba y procedieron a su aseguramiento.

Reportan detención de escoltas del exfiscal

Según el reporte, durante el operativo también habrían sido detenidos los escoltas que integraban el equipo de seguridad de César Jáuregui Moreno y lo acompañaban al momento de la intervención.

Hasta las autoridades estatales no habían emitido un comunicado oficial sobre los motivos de la detención del exfiscal de Chihuahua ni sobre los posibles cargos relacionados con el operativo.

Tampoco se habían dado a conocer detalles precisos sobre la situación jurídica de los involucrados o el paradero actual de César Jáuregui Moreno. Se espera que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua o la Secretaría de Seguridad Pública Estatal proporcionaran información oficial para aclarar las circunstancias de los hechos.