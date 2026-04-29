No hay tiempo qué esperar. María Eugenia Campos violó la Constitución. La gobernadora panista permitió que el gobierno de Estados Unidos se entrometiera en asuntos que solo le conciernen a México, y queda claro que hubo traición a la patria: delito que como lo establece el artículo 123 del Código Penal se castiga con prisión de 5 a 40 años.

Maru Campos debe cambiar su Mansión Dorada por la cárcel. Su ambición llegó demasiado lejos… Y esta traición no puede pasarse por alto. La investigación debe ser pronta y expedita. Los traidores no pueden quedar impunes.

No a la subordinación, al entreguismo, a la venta... al sometimiento.

María Eugenia Campos debe ir a prisión por traición a la patria; ofensa clara y contundente para todos los mexicanos. La presidenta Sheinbaum ha repetido una y otra vez: “coordinación sí, subordinación no”. La gobernadora optó por lo contrario… Colaboró para que agentes de la CIA intervengan en nuestro país; dándoles acceso a para obtener información.

Nada se hubiera sabido si no es por el accidente en la sierra de Chihuahua en el que fallecieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses, haciéndose pasar por elementos de seguridad del estado. ¿En qué andaban? Eso es lo que se tiene que investigar y pronto. María Eugenia le dijo a Harfuch que no sabía nada. Quieren responsabilizar de todo al director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Pedro Román Oseguera, el que ya no puede hablar, el que ya no puede testificar, porque perdió la vida en el percance. ¿Quién mejor, sino él?

“Todos somos Maru Campos”, gritan al unísono panistas corruptos, que afirman que la pobre mujer es una “perseguida política”; esas voces cínicas, que tienen nombre y apellido y que siempre han traicionado a nuestro país, que se han servido de él como Margarita Zavala, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Maximiliano Cortázar, entre otros.

Felipe Calderón, el que se robó la presidencia estará moviendo hilos desde España. Un aliado de la CIA, un impune traidor a la patria. Documentos y reportes indican que él permitió y formalizó la operación de agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA, en nuestro país. Bajo la Iniciativa Mérida, se firmaron acuerdos para el intercambio de información y colaboración directa en territorio mexicano, dizque para combatir el narcotráfico. Calderón se reunió en Los Pinos con el entonces director de la CIA, David Petraeus, para reforzar la cooperación en seguridad.

Además de la CIA, el gobierno de Calderón solicitó ayuda a la DEA para instalar sistemas de espionaje. ¿Así o más traidor? ¿Quién era el principal enlace? Genaro García Luna…

Los panistas y priistas aliados, todos en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, no pudieron con López Obrador, ahora harán todo para desestabilizar al de Claudia Sheinbaum… Sabemos de Chihuahua, sí, por “accidente”, pero, ¿qué más ignoramos? ¿En qué otros estados están metidos la CIA, la DEA o el FBI?

Este gobierno no debe dudar en aplicar la sanción. No debe perder el tiempo en eternas investigaciones. María Eugenia Campos no es inocente…

Evidencias todas, incriminan a la gobernadora. No puede ser este gobierno pasivo ante este acto de traición. Imposible.

La CIA se ha entrometido siempre. Ha tenido participación activa y documentada en varios golpes de Estado y en la desestabilización de gobiernos en América Latina.

Estas intervenciones buscan derrocar a líderes de izquierda, para apoyar a regímenes de derecha que son los que les convienen.

El gobierno de Claudia Sheinbaum no lo quiere Trump; le incomoda porque representa lo opuesto a los intereses históricos de Estados Unidos.

A Trump no le gusta el gobierno de Claudia Sheinbaum, le incomoda porque es contrario a lo que ha querido siempre Estados Unidos. Que el involucramiento de la CIA en Chihuahua sirva de ejemplo. Y que todo aquel que planee o permita otra intervención sea acusado de “traición a la patria”, así como quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación. Es claro que María Eugenia Campos no es inocente.