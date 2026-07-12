La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró, mediante un comunicado, que el proceso penal contra Alejandro Álvarez Puga no guarda relación con el caso de Inés Gómez Mont, luego de que se informara su vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal.

La dependencia explicó que Alejandro Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la conductora, fue vinculado a proceso por presuntamente incumplir con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

Asimismo, recordó que Alejandro Álvarez Puga fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), quienes cumplimentaron una orden judicial en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Alejandro Mario Álvarez Puga, empresario. (Especial)

FGR descarta vínculo entre el caso de Alejandro Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

De acuerdo con la FGR, Alejandro “N” era requerido por su probable responsabilidad en la omisión del pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, lo que habría ocasionado un perjuicio al fisco federal.

Por ello, la institución consideró necesario precisar que este procedimiento no tiene relación alguna con los procesos de extradición que actualmente enfrentan en Estados Unidos Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.

Además de la vinculación a proceso, un juez de control impuso a Alejandro Álvarez Puga la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Dictan prisión preventiva a Alejandro Álvarez Puga (FGR en X)

¿Cuál es la situación legal de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont?

La FGR también actualizó la situación jurídica de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes continúan sujetos a procedimientos de extradición en Estados Unidos.

En el caso de Víctor “N”, la dependencia recordó que fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 y que su próxima audiencia está programada para noviembre de 2026.

Mientras tanto, la FGR continúa fortaleciendo la solicitud formal de extradición para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Aunque sigue sujeto al procedimiento migratorio, las autoridades de Estados Unidos le concedieron la libertad bajo fianza, además de imponerle el uso de un dispositivo de geolocalización.

Respecto a Inés “N”, la FGR informó que también presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó que deberá presentarse la petición formal de extradición, documento en el que la Fiscalía continúa trabajando para acreditar todos los elementos requeridos por la autoridad estadounidense.

Cabe recordar que Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont son requeridos por las autoridades mexicanas por su probable participación en los delitos de:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita