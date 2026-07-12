La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), activó una recompensa de hasta 1 millón de pesos por cada uno de los tres reos que se fugaron del Centro de Reinserción Social (Cereso) II de Hermosillo.

La fuga fue detectada durante el pase de lista en la madrugada del sábado 11 de julio de 2026, lo que generó la activación inmediata de los protocolos de seguridad y búsqueda en diversos puntos del estado de Sonora.

Recompensa reos fugados de penal de Hermosillo (FGJES)

Fuga de reos en Hermosillo activó el operativo de búsqueda y los canales de denuncia

Para lograr la localización de los prófugos del penal de Hermosillo, Sonora, se desplegó un operativo coordinado con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Las autoridades mantienen labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento constante, asegurando que las acciones no cesarán hasta que los tres individuos sean presentados ante la justicia.

Por su parte, la recompensa de hasta un millón de pesos por los reos que se fugaron del penal de Hermosillo busca que la ciudadanía colabore de manera confidencial, aportando datos que ayuden a la ubicación de los delincuentes.

Recompensa reos fugados de penal de Hermosillo (FGJES)

La Fiscalía ha puesto a disposición el número telefónico (662) 289 8800 (extensiones 15340 y 15343) y el correo electrónico sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx

De igual forma, se pueden realizar reportes a través de las líneas de emergencia 911 o de denuncia anónima 089.

Identidad de los prófugos del penal de Hermosillo

Los tres sujetos que se fugaron del penal de Hermosillo, Sonora, cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes y han sido identificados por las autoridades de la siguiente manera:

Francisco Manuel Romero Carranza (alias “El Meny”)

Omar Milan Tena (alias “El Mike” o “Myke”)

Paul Alexis Téllez Olguín (alias “El Güero”)

Recompensa reos fugados de penal de Hermosillo (FGJES)

Según la información proporcionada por la Fiscalía de Sonora, estos individuos están vinculados a delitos de alto impacto, entre los que destacan el homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Por lo cual se pide a la población tener extremo cuidado si es que se da su localización, así como al momento de dar informes acerca de la misma.