Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont, fue vinculado a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de un comunicado del proceso penal de Alejandro Álvarez Puga, quién fue señalado por el delito de defraudación fiscal por el monto de 4 millones 618 mil 798 pesos.

Confirma FGR detención de Alejandro Álvarez Puga en Cancún (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Mientras que Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont enfrentan un procedimiento de extradición en Estados Unidos por la probable comisión de los delitos:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Por esta razón, Alejandro Álvarez Puga fue vinculado a proceso

En una nota aclaratoria, la FGR señaló que tras la detención de Alejandro Álvarez Puga en Quintana Roo, en la audiencia posterior, el trabajo del MPF de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), permitió su vinculación a proceso.

Es por ello que se continuará con el procedimiento legal y definir la situación jurídica del imputado.

Sin embargo, la FGR señaló que Alejandro “N” era requerido por los posibles hechos relacionados con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en perjuicio al fisco federal.

Dictan prisión preventiva a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont

La FGR señaló que después de que un juez le dictó la vinculación a proceso a Alejandro Álvarez Puga, se determinó mantener la dictó prisión preventiva.

Además de cuatro meses de plazo para la investigación complementaria para este proceso penal que enfrenta en su contra.

La vinculación a proceso de Alejandro Álvarez Puga ocurre tan solo unos días después de que el empresario fuera detenido en la zona hotelera de Kukulcán, Cancún, Quintana Roo.