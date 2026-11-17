Félix Salgado Macedonio externó públicamente su respaldo a Raúl Morón y pidió a la dirigencia nacional de Morena reconsiderar su decisión sobre la coordinación en Michoacán rumbo a las elecciones 2027.

Lo anterior, luego de que la cúpula del partido guinda reiterara que no habrá una nueva encuesta en Michoacán, por lo que Raúl Morón no será su representante en la próxima contienda por la gubernatura.

Félix Salgado reitera apoyo para que Raúl Morón sea el coordinador de Morena en Michoacán; partido rechaza nueva encuesta

A través de sus redes sociales, Félix Salgado compartió su apoyo a Raúl Morón para que sea el coordinador de Morena en Michoacán con miras a la lucha por la gubernatura en 2027.

Cabe recordar que el 14 de septiembre de 2026, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena eligió a Carlos Torres Piña como su coordinador estatal para dicha contienda electoral.

Por ello, Salgado afirmó en su mensaje que Morena debe reconsiderar su decisión “con base en sus valores”, sugiriendo que la opinión popular apoyaría la postulación de Morón por encima de la designación partidista.

Incluso, el senador con licencia se lanzó contra el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien acusó de “robarle la victoria” en las elecciones celebradas en 2021.

Félix Salgado respalda a Raúl Morón y pide a Morena reconsiderar su decisión en Michoacán (Captura)

Esto debido a que el INE rechazó las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, tras no transparentar el origen de los recursos utilizados en sus precampañas.

Hasta el momento Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda, ha reiterado que no habrá cambios ni nuevas encuestas, toda vez que se respetará la decisión que se tomó para cada una de las entidades en juego.