Citlalli Hernández desmintió que se vaya a realizar una nueva encuesta en Michoacán como declaró Reginaldo Sandoval.

“No existe ningún acuerdo con el PT que tenga que ver con nuestros militantes, dirigentes o compañeros de Morena” Citlalli Sandoval

La presidenta de la Comisión Nacional de elecciones de Morena señaló que está segura de que las declaraciones de Reginaldo Sandoval fueron a título personal y no a nombre del Partido del Trabajo (PT).

Asimismo, resaltó que Morena se mantiene en diálogo constante con la dirigencia nacional del PT y ha avanzado con la construcción de la coalición en las que, por cierto, “él no está”.

Citlalli Hernández reclama a Reginaldo Sandoval por “dichos que faltan a la verdad”

Citlalli Hernández aseguró que Reginaldo Sandoval no habló necesariamente a nombre del PT cuando aseguró que se haría una nueva encuesta en Michoacán tras la designación de Carlos Torres Piña.

Sin embargo, señaló que decidió responder públicamente debido a que “en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respecto del diálogo político entre aliados”.

De acuerdo con Citlalli Hernández, el diálogo entre compañeros y aliados “debe mantenerse en privado” pero en esta ocasión decidió negar públicamente las declaraciones para “no generar confusión de ningún tipo”.

“Aunque yo pienso que el diálogo político entre compañeros y aliados debe mantenerse en privado, esta vez decido responder en público para no generar confusión de ningún tipo, ya que sus declaraciones han sido públicas” Clitlalli Hernández

Asimismo, resaltó que había dejado pasar las declaraciones de Reginaldo Sandoval, toda vez que hay reuniones semanales con el PT para la construcción de la coalición.

Además, reiteró que Morena y la coalición tienen claras las reglas, los procesos internos y las decisiones que se toman con base en ellos.

Reginaldo Sandoval asegura que hay acuerdos para una nueva encuesta en Michoacán

Reginaldo Sandoval aseguró que el PT y Morena habían llegado a un acuerdo para repetir la encuesta en Michoacán, luego de que se designara a Carlos Torres Piña como coordinador.

“En el caso de Michoacán, ya está caminando el acuerdo para realizar una nueva medición. Quien resulte favorecido en dicha medición encabezará la ruta del proyecto de la Cuarta Transformación integrada por los tres partidos, apoyando en su caso a Raúl Morón. Este planteamiento existió desde el inicio y es hasta ahora cuando se tomó la determinación formal de ejecutar la medición” Reginaldo Sandoval

Según Sandoval, el acuerdo supuestamente fue acordado con Ariadna Montiel, Citlalli Hernández, y representantes del PT.

Sin embargo, Citlalli Hernandez rechazó que existiera tal acuerdo entre partidos o que se vaya a modificar la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán.