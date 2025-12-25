Fátima Bosch reapareció en redes sociales para enviar un mensaje de amor y esperanza previo a los festejos navideños de este 2025.

“Esta Navidad queremos detenernos un momento para agradecer por cada historia compartida, cada sueño que nos inspira y cada corazón que camina con nosotros. Que estas fiestas te encuentren rodeado de amor, calma y esperanza”. Fátima Bosch

La tabasqueña es la actual Miss Universo y este mensaje fue una forma en la que rompió el silencio en medio de los escándalos que ensombrecen su recién comenzado reinado.

This Christmas season, we pause to say thank you.

For every story shared and every dream that inspires us.

May this holiday season find you surrounded by love.



— The Miss Universe Family 🎄 pic.twitter.com/b8ADDQLg8u — Miss Universe (@MissUniverse) December 24, 2025

Fátima Bosch y Miss Universo celebran Navidad en medio de polémicas

Si bien el mensaje de Fátima Bosch por Navidad tenía motivos festivos, este llega en medio de los cada vez más sonados rumores de fraude y corrupción dentro de Miss Universo.

El video de la tabasqueña es una de las recientes apariciones públicas de la reina de belleza en medio de la polémica.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025. (@telemundo)

Fátima Bosch se ha encargado enérgicamente de negar las acusaciones en contra de su familia a la par de que defiende la legitimidad de su corona.

Pese a las presión para que renuncie a su título, Miss Universo 2025 ha comenzado con sus labores como reina de belleza.

Parte de los escándalos que enfrenta son una supuesta demanda interpuesta en Tailandia por difamación de Nawat Itsaragrisil.

Y a pesar de que la demanda se encuentra activa y en fase de investigación, este es otro de los escándalos que Fátima Bosch ha dejado de lado para priorizar su agenda como Miss Universo.