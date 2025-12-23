La tabasqueña Fátima Bosch continúa con sus primeras semanas de reinado como Miss Universo 2025 en medio de los escándalos que enfrenta.

Tras su coronación, la familia de Fátima Bosch fue señalada por fraude al presuntamente haber interferido para que ganara el certamen, rumores que amenazan con seguirla durante su año como reina universal.

Fátima Bosch se burla de los rumores en contra de su familia

Pese a sus labores como reina, Fátima Bosch continúa en contacto con sus fans por medio de redes sociales, donde comparte aspectos de su día a día.

Fue en un video reciente donde la tabasqueña subió un divertido momento familiar, el cual aprovechó para burlarse de lo que se dice de ella y los suyos.

En las imágenes se ve a miembros de la familia en lo que parece una reunión en la que cantan con un karaoke.

Pese a que el momento es completamente ajeno a Miss Universo como organización, Fátima Bosch siguió los comentarios que, desde su coronación, circulan en redes sociales.

“La familia corrupta no se conforma con solo una corona”, escribió la tabasqueña a modo de broma, cerrando el chiste adelantando que el próximo premio que ganaría la familia será un Grammy.

Fieles a Fátima Bosch, sus fans aplaudieron el gesto y la crítica indirecta a sus haters.

¿Cómo va la demanda en contra de Fátima Bosch?

Uno de los escándalos que explotaron con fuerza tras la edición 2025 de Miss Universo fue la demanda por difamación de Nawat Itsaragrisil.

Actualmente se sabe que la demanda continúa activa en Tailandia y se encuentra en la fase de investigación.

Aún así, Fátima Bosch ha negado públicamente que exista dicha demanda en su contra.

Nawat Itsaragrisil inició el procedimiento legal alegando que las declaraciones de la tabasqueña tras su desencuentro en las actividades previas al certamen fueron falsas y le causaron daño a nivel profesional.