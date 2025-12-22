Lupita Jones, ganadora de Miss Universo 1991, se fue contra la actual reina de belleza por “el comportamiento” que mostró durante su bienvenida a Tabasco.

“Tiene que aprender a vivir ahora con esta investidura de ser Miss Universo toda su vida”. Lupita Jones

Fue el pasado 14 de diciembre cuando la tabasuqeña Fátima Bosch arribó a su tierra natal y fue recibida tras su coronación como Miss Universo 2025.

“Miss Universo no es la flor Tabasco”, dice Lupita Jones por videos de Fátima Bosch

Durante el recibimiento de Fátima Bosch comenzaron a circular videos de la reina de belleza disfrutando de la tradicional Caravana Navideña de Tabasco.

Sin embargo dividió opiniones al mostrarse bailando y por la forma en la que su equipo tuvo que bajarla del carro alegórico en el que estaba saludando a los fans.

Fátima Bosch es recibida con una Caravana Navideña en Tabasco (Especial)

Fueron estas acciones las que criticó Luíta Jones al considerarlas inapropiadas para una reina de belleza internacional.

De acuerdo con la exreina, Fátima Bosch necesita un equipo que la asesore mejor y le permita “proyectar una mejor imagen” dado que sobre ella recaen expectativas a nivel mundial.

En este sentido Lupita Jones considera que la tabasquela es la máxima representante de exaltación femenina, por lo que tendría que comportarse a la altura de lo que las personas esperan de una Miss Universo.

“La flor Tabasco<b> </b>es una cosa que está muy padre, qué bonito, un tema de una fiesta para el pueblo está divino, pero Miss Universo no es la flor Tabasco". Lupita Jones

La crítica de Lupita Jones a Fátima Bosch llegó a polarizar todavía más la opinión tras el recibimiento de la tabasqueña.

Algunos consideraron prudente la serie de recomendaciones para la actual reina de belleza.

Mientras que otros consideraron anticuada la forma de pensar de Lupita Jones, alegando que son tiempos diferentes a los que eran cuando ella reinó.