La familia de los hermanos Farías Laguna acusó que el caso de los marinos tiene “enormes coincidencias” con el de Ernesto Ruffo, principalmente el intento de fabricar culpables para responsabilizarlos de huachicol fiscal.

Familiares de Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna emitieron una carta al Comité Plural en Defensa de la Inocencia de Ernesto Ruffo Appel para pedir una investigación profunda de la trama y pronunciarse contra la fabricación de culpables.

“A nuestros familiares se les pretender presentar como responsables de una trama de corrupción en la que, paradójicamente, ellos mismos informaron a sus superiores lo que estaba sucediendo” Familiares de los hermanos Farías Laguna

Familia de los Farías Laguna asegura que ellos denunciaron red de huachicol fiscal

La familia de los hermanos Farías Laguna señaló que en realidad ellos recurrieron al contralmirante Fernando Rubén Alcantar para que mediante su persona expusiera la red de corrupción a su tío: Rafael Ojeda Durán.

Aseguraron que tienen las pruebas de que Manuel Roberto Farías Laguna fue quien acercó al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar con Rafael Ojeda Durán para exponer los actos de corrupción.

Dijeron en la carta a los defensores de Ernesto Ruffo que es contradictorio y doloroso que hoy los dos marinos sean señalados de lo que ellos contribuyeron a denunciar.

El contralmirante Fernando Rubén Alcántar fue asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, luego de exponer al entonces Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán el esquema de huachicol fiscal, audio que se filtró en febrero de 2026.

La defensa de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, dijo en entrevistas pasadas que si Fernando Rubén Alcántar estuviera vivo él testificaría para señalar que los nombres de los sobrinos del secretario de Marina fueron usados por otros personajes de la red de huachicol fiscal.

Familia de los Farías Laguna pide que no se fabriquen culpables

La familia de los hermanos Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna dijo que piden lo mismo que en el caso de Ernesto Ruffo, que no se fabriquen culpables y se investigue toda la trama.

Las estructuras de fondo siguen sin esclarecerse, señalaron, por lo que cuestionaron si realmente se está investigando la corrupción o solo buscan a quien responsabilizar.