Familias de mineros exigen investigar a Vizsla Silver por posibles omisiones en caso de Concordia

Familiares de los mineros desaparecidos y asesinados en Concordia, Sinaloa, piden investigar a Viszla Silver por posibles omisiones y su participación en el caso.

A ocho meses de la desaparición de los mineros ingenieros de Vizsla Silver, señalan diversos cuestionamientos, como la seguridad de la minera que ya había reportes al respecto.

Sin embargo, también denunciaron que Vizsla Silver no les ha dado acompañamiento y se ha deslindado del caso, ya que ni siquiera han interpuesto una denuncia.

Ingenieros mineros secuestrados y asesinados (Michelle Rojas)

Familiares de mineros asesinados en Concordia exigen investigar a Vizsla Silver

Las familias de los mineros desaparecidos señalaron las omisiones de la minera Vizsla Silver, ya que tiene elementos que no presentó para la carpeta de investigación.

Entre ellas, la falta de una denuncia de Vizsla Silver ante las autoridades, ya que sólo realizó la llamada al 911 sin presentar ante las autoridades la desaparición de los mineros.

También ha faltado la entrega de videos de seguridad o coordenadas GPS, por lo que invitan a Vizsla Silver a que aclare por qué no ha participado en la investigación.

El llamado se extiende a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que emita un requerimiento a Vizsla Silver, ya que por la probable cantidad de detenidos no lo ha hecho.

En entrevista con Pamela Cerdeira, tanto familiares de los mineros como su abogado, Odracir Ricardo Espinoza, señalaron también la falta de acompañamiento.

Familiares de mineros acusan omisiones de Vizsla Silver en cuestiones de seguridad

Familiares de los mineros de Concordia acusan omisiones de Vizsla Silver en cuestiones de seguridad, ya que ocho días antes del secuestro, trabajadores de Pánuco tuvieron que ser reubicados.

Aunado a esto, los ingenieros habían denunciado constantes balaceras días antes de la desaparición, como señalaron en el espacio de MVS Noticias.

Por lo que mencionan, de no obtener respuestas de Vizsla Silver o de la Fiscalía de Sinaloa, se presentarán ante un juez para promover dicho requerimiento.