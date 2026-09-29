Final Fantasy VII Revelation es uno de los juegos más anticipados del 2027, pues cierra lo que es la trilogía remake del juego más famoso de la emblemática saga de Square-Enix.

Nosotros ya pudimos probar un poco de Final Fantasy VII Revelation, una hora de gameplay continuo, por lo que aquí te daremos nuestras primeras impresiones.

Aquí tienes 3 puntos que vimos del previo de Final Fantasy VII Revelation:

Final Fantasy VII Revelation se ve muy bien El sistema de trajes es interesante en Final Fantasy VII Revelation Cid y Vincent son una buena adición en Final Fantasy VII Revelation

Final Fantasy VII Revelation se ve muy bien

Final Fantasy VII Revelation se ve muy bien; Square-Enix está haciendo un gran trabajo con el aspecto gráfico del juego.

Aunque solo pudimos ver dos escenarios de todo el juego, estos lucían bastante detallados, llenos de elementos que los hacían lucir muy hermosos.

Final Fantasy VII Revelation (Square-Enix)

La atención al detalle técnico sobresale también en el diseño de personajes, sobre todo con las criaturas, pues uno de los jefes que enfrentamos cambiaba de a media batalla, dejando ver un aspecto grotesco que sorprenderá a más de uno.

Mientras que nuestros protagonistas, además de contar con movimientos y expresiones faciales fluidas, presentaban distintos trajes, los cuales además de estar estilizados, se mantenían en las cinemáticas en tiempo real.

El sistema de trajes es interesante en Final Fantasy VII Revelation

El gran añadido en cuanto a gameplay son los FITS, te podemos decir que el sistema de trajes es interesante en Final Fantasy VII Revelation, siendo una versión moderna de los jobs de otras entregas.

Se trata de una mecánica de roles que, en nuestro caso, contaba con 4 especializaciones; Guerrero, Caballero, Mago Negro e Invocador, que alteran el estilo de combate.

Por ejemplo, como Invocador puedes llamar a uno de los clásicos monstruos de la saga para que sirva de apoyo, mientras tú continuas atacando al enemigo, e incluso puedes hacer sinergia con la invocación para desatar un golpe devastador.

Si bien no sabemos cuántos trajes habrá ni cómo se equiparán, por lo que pudimos ver varios personajes pueden tener el mismo rol en tu equipo, lo cual te da espacio para hacer diversas combinaciones con las habilidades únicas de cada miembro.

Final Fantasy VII Revelation (Square-Enix)

Cid y Vincent son una buena adición en Final Fantasy VII Revelation

Finalmente ,debemos decir que Cid y Vincent son una buena adición en Final Fantasy VII Revelation, y bien pudieron estar presentes desde la segunda entrega.

Cid asume el rol de Dragoon, ejecutando ráfagas de estocadas con lanza y ataques en picada. Siendo ideal para ataques a distancia media y enemigos que estén fuera de tu alcance.

Por su parte, Vincent combina disparos acrobáticos con la capacidad de transformarse en bestia, siendo esta una de sus habilidades especiales, la cual te da una ventaja táctica durante algunos segundos.

Pues metamorfosis ofrece un elevado poder de aturdimiento, equilibrado mediante una mecánica de riesgo-recompensa, pues mientras dure la transformación, su HP se ira mermando poco a poco.