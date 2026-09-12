En Escuinapa, Sinaloa, fueron detenidos 11 presuntos integrantes de Los Chapitos, quienes estarían vinculados a la desaparición de mineros de Vizsla Silver.

La detención tuvo lugar durante un operativo en Isla del Bosque, donde los ahora arrestados fueron sorprendidos en flagrancia, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Detenidos estarían vinculados con “Casco”, principal sospechoso del asesinato de mineros de Vizsla Silver

Este sábado, autoridades federales informaron que los 11 detenidos fueron identificados como presuntos integrantes del Cártel del Pacífico, de la facción de “Los Chapitos”.

Caen 11 integrantes de Los Chapitos vinculados a Vizsla Silver (Especial)

Al respecto, la Secretaría de la Defensa precisó que los detenidos estarían relacionados con Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, señalado como jefe regional de Los Chapitos.

Las investigaciones colocan a “Casco” como el principal sospechoso de ordenar el secuestro y asesinato de diez trabajadores de la minera Vizsla Silver, ocurrido el pasado 23 de enero en Concordia.

Hace apenas cuatro días, las autoridades confirmaron la detención de otros dos involucrados: Ángel Gabriel N, hermano de “Casco”, y Milton Yair, capturados en Concordia por la desaparición de los mineros.

Aseguran armas y cargadores a 11 integrantes de Los Chapitos vinculados a Vizsla Silver

La detención de los 11 miembros de Los Chapitos tuvo lugar el pasado 11 de septiembre, durante recorridos terrestres y patrullajes de vigilancia llevados a cabo por las autoridades.

Durante el operativo fueron aseguradas:

12 armas largas

Cargadores

Municiones de diversos calibres

Equipo táctico