A tres días de la explosión en Jáltipan, Veracruz, la cifra de muertos habría subido a 5. Hallaron a un trabajador desaparecido y un segundo falleció en el hospital por sus heridas.

Los dos fueron confirmados como trabajadores de PMV Minera, Jesús Cadena Romero y Abelardo Ortiz; sin embargo, se desconoce la identidad de las otras tres víctimas.

Hasta el momento, el gobierno de Veracruz no ha confirmado la cifra exacta de personas fallecidas por la explosión en la planta de PMV Minera.

Explosión en Jáltipan: cifra de muertos en planta de sal subiría a 5

El miércoles 16 de septiembre, la cifra de muertos por la explosión en Jáltipan subió a cinco, tras confirmarse el fallecimiento de Abelardo Ortiz en el hospital.

El alcalde de Jáltipan, Gildardo Maldonado, reveló en sus redes sociales que el trabajador tenía heridas de gravedad.

Explosión en Jáltipan: sube cifra de muertos a 5 con deceso de Abelardo Ortiz (Redes sociales)

El miércoles 16 de septiembre murió en un hospital del IMSS del puerto de Veracruz, a donde fue trasladado desde Orizaba, lugar al que lo ingresó el alcalde.

Asimismo, fue tras el ingreso de las autoridades que se encontró el cuerpo de Jesús Cadena Romero desaparecido el día de la explosión, el pasado 14 de septiembre.

El hallazgo de Jesús Cadena Ramos fue confirmado igualmente la noche del miércoles 16 de septiembre; se encontraba en un pozo dentro de la planta de sal al momento de la explosión.

Explosión en Jáltipan: sube cifra de muertos a 5 con deceso de Jesús Cadena (Redes sociales)

Gobierno de Veracruz no ha confirmado cifra de muertos a tres días de la explosión en Jáltipan

Jesús Cadena y Abelardo Ortiz son las únicas víctimas identificadas por la explosión en Jáltipan, sin hasta el momento tener una cifra de muertos o heridos oficial.

Hasta el momento, la gobernadora Rocío Nahle no ha dado un número oficial y desconoció la cifra que reportó al inicio de tres muertos: “Hasta que esto concluya”, afirmó.

La secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, tampoco ha dado mayor información desde el comunicado emitido la mañana del 15 de septiembre.