Tras cinco meses de los lamentables hechos en Concordia, Sinaloa se ha identificado al undécimo minero secuestrado.

Se trata de Pablo Osorio Sánchez de 26 años, la identificación se realizó el 1 de julio en el Centro Médico Forense Federal, tras luego una segunda revisión de estudios periciales.

Los restos de Pablo Osorio Sánchez, el undécimo minero identificado tras ser secuestrado en Concordia fueron uno de los localizados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde en este punto de Sinaloa.

Familia de undécimo minero secuestrado en Concordia, Sinaloa exige justicia

Tras ser identificado Pablo Osorio Sánchez como el undécimo minero secuestrado en Concordia su familia exige justicia así como castigo para los responsables.

Tras ser acompañados por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) ante las autoridades locales para exigir una investigación exhaustiva para su desaparición y asesinato.

Pablo Osorio Sánchez (Especial)

¿Quién era Pablo Osorio Sánchez, el undécimo minero secuestrado en Concordia que fue identificado?

Pablo Osorio Sánchez, el undécimo minero secuestrado en Concordia que fue identificado era ingeniero civil del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco.

Según reporte, Pablo Osorio Sánchez de origen oaxaqueño desapareció el 23 de enero de 2026 mientras se encontraba en una parada de autobuses de la carretera Villa Fuente Durango, en Concordia

Esto mientras Pablo Osorio Sánchez se encontraba realizando una residencia en la empresa CICAR S.A. de C.V. en Sinaloa donde se desempeñó como supervisor de los túneles del kilómetro 161 al 188 de la autopista hacia Durango.