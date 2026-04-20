A pesar de los avances legales desde 2017 y del litigio estratégico que ha modificado la Ley General de Salud, la regulación integral del cannabis en México sigue estancada por falta de voluntad política.

Al no regular, el Estado está abdicando su responsabilidad y control sobre el mercado, dejando la distribución en la informalidad y perdiendo la oportunidad de generar empleos formales y recaudar impuestos Zara Snapp, Instituto RIA

El Instituto RIA advierte que, aunque algunos actores reconocen la necesidad de legislar, el proceso requiere impulso desde el Ejecutivo y garantías de que no se perderá capital político.

En el marco del Día Mundial de la Marihuana, cabe señalar que la ausencia de un marco robusto mantiene a usuarios en vulnerabilidad y frena el desarrollo de industrias como el cáñamo en México.

¿Qué debería incluir una Ley General de Cannabis?

Para que una legislación sea considerada integral y efectiva, Zara Snapp del Instituto RIA señala que debe fundamentarse en tres vías de acceso y en una sólida base de justicia social:

Autocultivo Asociaciones o clubes cannábicos Un mercado regulado con reglas claras

Además la ley debe buscar reparar las afectaciones vividas desde el inicio de la “guerra contra las drogas” en 2006.

Esto incluye otorgar cuotas de licencias (hasta un 80%) a comunidades históricamente afectadas por la prohibición, como las de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, así como priorizar emprendimientos liderados por mujeres.

Por otro lado, es urgente eliminar la figura de la “posesión simple” que actualmente criminaliza a personas por portar cantidades mínimas, y establecer mecanismos de excarcelación y reinserción para quienes están privados de su libertad por delitos relacionados con el cannabis que dejarían de serlo.

Finalmente, Zara Snapp del Instituto RIA considera que un mercado regulado permitiría establecer requisitos de mayoría de edad, control de calidad, etiquetado informativo (similar a los sellos de comida chatarra) y estrategias de reducción de daños.

México pierde oportunidades: La criminalización del cannabis por falta de reglas claras

La ausencia de un marco legal robusto ha dejado a las y los usuarios de cannabis en México en un estado de vulnerabilidad.

Actualmente, el consumo de cannabis se da en un contexto de “corrupción cotidiana”, donde la policía realiza detenciones y revisiones de forma discriminatoria, afectando principalmente a personas racializadas y jóvenes.

Esta falta de estado de derecho en México fomenta la extorsión diaria por parte de las fuerzas policiales.

Además, la falta de lineamientos internos en instituciones como la Secretaría de Agricultura impide el desarrollo de industrias como la del cáñamo industrial, a pesar del interés de agricultores mexicanos por emprender en este sector.

De acuerdo con el Instituto RIA, al no regular, el Estado está abdicando su responsabilidad y control sobre el mercado, dejando la distribución en la informalidad y perdiendo la oportunidad de generar empleos formales y recaudar impuestos que podrían destinarse a fondos con mandato social.