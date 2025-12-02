La industria del cannabis en México vive uno de sus momentos más importantes: Paradise, la cadena mexicana más grande del sector, fue adquirida por un consorcio canadiense en una operación valuada en 60 millones de dólares, movimiento que redefine el mapa del negocio cannábico en el país.

Paradise inició como un proyecto nacional enfocado en productos de cáñamo, CBD y bienestar y actualmente cuenta con 314 sucursales bajo un modelo de franquicias que rápidamente se convirtió en el más extendido de América Latina. Su estructura la posicionó como la marca líder antes de comenzar una expansión hacia ciudades como Miami, Los Ángeles, Panamá, Honduras y Bogotá.

Paradise cierra ciclo con Vicente Fox como socio estratégico

Durante su crecimiento, la empresa sumó la participación del expresidente Vicente Fox, figura clave en el impulso público de la regulación cannábica en México. Es por eso, el exmandatario aseguró que, este nuevo capítulo no representa una adición, sino el resultado de años de trabajo que llevaron a la marca a trascender fronteras.

Paradise se prepara para expansión en Norteamérica y Europa

El grupo empresarial que ahora está a cargo de Paradise, aseguró que se integrará una estrategia global, con planes de:

Apertura de tiendas en diversas ciudades de Canadá

Expansión comercial reforzada en Estados Unidos

Entrada a nuevos mercados de Latinoamérica y Europa

Inversiones en investigación, innovación y desarrollo de productos

Ampliación de su red de franquicias a nivel internacional

La empresa canadiense busca consolidar a Paradise como un referente global gracias a su presencia previa en México y Centroamérica.

De acuerdo con proyecciones de Research and Markets, la industria del cannabis alcanzó un valor estimado de 33.8 mil millones de dólares en 2024 y podría escalar hasta 110.1 mil millones para 2030, impulsada por un crecimiento anual compuesto cercano al 21.8%.

Con esta compra, Paradise inicia una etapa orientada a la internacionalización, llevada a cabo por uno de los conglomerados más fuertes de Norteamérica.