Desde la Cámara de Diputados, El Bogueto se pronunció en contra de las adicciones y dijo que está cambiando su música y letras para ayudar a los jóvenes a ser mejores.

El Bogueto, cuyo nombre real es Armando Toledo, participó este miércoles 15 de abril en el foro “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México” en la Cámara de Diputados.

Previo a su presentación, decenas de personas hicieron largas filas para poder ingresar al foro de la Cámara de Diputados, suceso que no suele ocurrir con todos los foros de los legisladores.

El Bogueto, cantante. (Facebook/elboguetobrrr)

El Bogueto participa en foro contra adicciones en Cámara de Diputados

El Bogueto, cantante urbano de 28 años de edad, participa en un foro sobre adicciones en la Cámara de Diputados; su presencia provocó que la sala se llenara e, incluso, gente se quedó de pie.

En una primera participación, El Bogueto dijo que él no se vio envuelto en las drogas y adicciones gracias a la música, que lo alejó de “ese mundo”, por esta razón decidió asistir al foro.

Asimismo, el cantante reveló que está intentando cambiar su música para llevarle un nuevo mensaje a todos los niños y jóvenes que lo siguen:

“Estoy tratando de limpiar mi letra para dejar una semilla en los chamacos y elijan el camino correcto de la vida”. El Bogueto

El Bogueto anuncia que abrirá centros musicales en grupos de rehabilitación de adicciones

Dado que la música lo alejó de las drogas, El Bogueto está implementando un programa para abrir centros musicales en los lugares de rehabilitación, a fin de ayudar a los jóvenes.

El Bogueto detalló que él cree que, con la música, los jóvenes pueden llegar muy lejos y regresar al camino correcto, por lo que le emociona mucho iniciar con este nuevo proyecto.