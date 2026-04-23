La administración de Donald Trump dio un giro histórico en la política de drogas al reclasificar la marihuana medicinal como una sustancia menos peligrosa en la ley federal de Estados Unidos.

La orden, firmada por el fiscal general interino, mueve a la marihuana de la Lista I, donde están drogas como la heroína, a la Lista III, una categoría con menor nivel de restricción y que reconoce su uso médico.

¿Qué implica el cambio en la marihuana medicinal de Donald Trump?

En un movimiento que marca un antes y un después en la política de drogas de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana medicinal.

Esta decisión responde a una demanda histórica de pacientes con dolores crónicos y busca facilitar la investigación científica sobre los beneficios terapéuticos de la planta.

Según reveló Trump, la medida busca aliviar el sufrimiento de miles de ciudadanos que “suplicaban” por acceso legal a tratamientos alternativos.

El cambio a la Lista III coloca a la marihuana en la misma categoría que medicamentos como la ketamina o algunos esteroides anabólicos.

Esto no solo reduce las restricciones para su estudio clínico, sino que también representa un alivio fiscal masivo para las empresas del sector de la marihuana o cannabis.

Pues cabe mencionar que actualmente, el sector de la marihuana enfrentan una carga impositiva sumamente elevada por su clasificación federal previa.

Tales como como deducciones en impuestos, lo que podría impulsar el desarrollo de tratamientos basados en cannabis.

Sin embargo, el uso recreativo de la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal y la reclasificación es vista como un paso intermedio, no una legalización total, en la política de drogas de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump enfatizó que la posesión fuera de los marcos médicos permitidos seguirá sujeta a regulaciones, aunque este paso agiliza un proceso que se había estancado durante la administración anterior.