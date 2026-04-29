Es falso que la SCJN haya emitido un fallo contra implantes y prótesis en menores de edad, como se ha difundido en redes sociales y algunas publicaciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso relacionado con el acceso a servicios médicos, pero en sentido opuesto a lo que se ha interpretado.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión del máximo tribunal fortalece el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, especialmente para aquellos con alguna discapacidad.

La resolución deriva de un amparo promovido por la familia de un menor al que el IMSS negó un implante coclear, necesario para atender una condición auditiva grave.

Comunicado de la SCJN (Captura de panta)

SCJN ordena garantizar acceso a implantes y prótesis, no prohibirlos

La Corte declaró inconstitucional una norma del IMSS que excluía la cobertura de implantes, prótesis y otros dispositivos médicos esenciales para menores derechohabientes.

El fallo establece que ninguna disposición reglamentaria puede limitar de forma general el acceso a insumos médicos indispensables para atender condiciones de discapacidad en niñas y niños.

Implantes cocleares en niños (Unsplash)

Asimismo, la SCJN determinó que esta exclusión vulneraba derechos fundamentales como la salud, la seguridad social y el interés superior de la niñez.

La decisión tiene efectos generales, lo que significa que beneficiará a todos los menores en condiciones similares, no solo al caso que originó el amparo.

El tribunal otorgó previamente un plazo de 90 días para modificar la norma, pero al no cumplirse, se emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad.

Especialistas señalan que la resolución refuerza la obligación del Estado de garantizar atención médica integral, incluyendo dispositivos como implantes cocleares y prótesis externas.

En este contexto, la narrativa que afirma que la Corte prohibió estos tratamientos es incorrecta y corresponde a una interpretación errónea de la resolución judicial.