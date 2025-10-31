La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la revisión de demanda de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el tema de pensiones.

Se informó que la SCJN desechó atraer un amparo promovido por jubilados del IMSS, quienes buscaban la devolución de sus fondos acumulados en cuentas individuales de cesantía y vejez.

Sin embargo, con siete votos en contra y dos votos a favor, la SCJN mantuvo la jurisprudencia 185/2008 que impide la devolución directa de esos fondos como lo solicitaban los jubilados del IMSS.

Adelantan pensión IMSS de agosto (Michelle / SDPnoticias)

SCJN no revisará la demanda de jubilados del IMSS por pensiones

La SCJN rechazó este jueves atraer la revisión de un amparo de jubilados del IMSS, en el que solicitaban que se revisara la jurisprudencia 185/2008, emitida hace 17 años.

Según establecía dicha jurisprudencia, este sector no tiene derecho a la devolución de los recursos que se hayan acumulado en la subcuenta de cesantía y vejez.

Recién el pasado 22 de septiembre, alrededor de 500 jubilados de 15 diferentes estados se manifestaron afuera de la Corte para que los ministros discutieran la demanda por las pensiones del IMSS.

Trascendió que únicamente las ministras Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía votaron a favor de atraer el caso, mientras que los otros siete ministros votaron en contra.