La ministra Lenia Batres Guadarrama publicó un video explicando su voto en el fallo de la SCJN sobre la dotación de prótesis e implantes a menores de edad, aunque el material desapareció de sus redes sociales horas después.

En su mensaje, la ministra calificó la resolución de la SCJN como “absurda” e “ilógica”, al considerar que una declaratoria general de inconstitucionalidad no puede aplicarse de forma parcial.

Batres advirtió que limitar el beneficio a menores de edad genera inequidad y dificultades de ejecución por presupuesto y capacidad institucional.

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La ministra Lenia Batres calificó como “absurdo” e “ilógico” el fallo de la SCJN, al considerar que la resolución carece de coherencia jurídica.

Explicó que la decisión se basó en una declaratoria general de inconstitucionalidad, mecanismo que, por definición, elimina normas completas y no permite aplicar efectos parciales o limitados.

Batres señaló que el fallo pretendía no aplicar el artículo del IMSS únicamente para niñas, niños y adolescentes, lo cual contradice el carácter general que debe tener este tipo de resoluciones.

Añadió que esta interpretación genera confusión, ya que no existe claridad sobre cómo las autoridades deben aplicar una norma que formalmente sigue vigente en otros casos.

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También consideró que limitar el beneficio a menores resulta injusto frente a otras personas con discapacidad que enfrentan condiciones similares y requieren los mismos apoyos médicos.

La ministra advirtió que este tipo de decisiones pueden ser difíciles de ejecutar, al no considerar aspectos como presupuesto o capacidad institucional para cumplir con lo ordenado.

Finalmente, Lenia Batres reiteró que las resoluciones deben ser lógicas, viables y responsables, evitando generar expectativas que no puedan cumplirse dentro del sistema de salud pública.