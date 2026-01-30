Lourdes Medina, identificada como expareja de Servando Gómez “La Tuta” presentó una solicitud ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual) para registrar su nombre como marca.
Esta no es la primera vez que el IMPI recibe una solicitud de parte de familiares de narcotraficantes para registrar su nombre o similares, aunque el instituto los ha negado para evitar glorificarlos.
“La Tuta”: expareja busca registrar su nombre ante el IMPI
El pasado 20 de octubre 2025, la expareja de La Tuta, Lourdes Medina, habría presentado cuatro solicitudes ante el IMPI para registrar como marca tanto su nombre como apodos.
Acorde con los archivos del IMPI que compartió El Universal, “Servando Gómez Martínez ‘el Profe’; ‘La Tuta’” tiene al menos cuatro expedientes, cada uno para distinto giro de comercio:
- 3486853
- juguetes
- figuras de acción
- videojuegos
- esferas
- artículos de navidad
- 3486854
- playeras
- camisas/camisetas
- zapatos
- pantalones
- sombreros
- gorras
- 3486855
- libros
- novelas gráficas
- fotografías
- pinturas
- 3486856
- películas
- series
- documentales
- novelas
- caricaturas
Las cuatro solicitudes de registro de la marca costó en total 11 mil 255 pesos, además de que fueron presentadas sólo dos meses después de que “La Tuta” fuera trasladado a Estados Unidos.
“La Tuta” no es la primera solicitud de registro de marca de un líder del narcotráfico ante el IMPI
De momento el IMPI no ha dado su veredicto sobre el registro de marca de “La Tuta” sin embargo, ha recibido en otras ocasiones las solicitudes de diversos narcotraficantes, entre ellos:
- Rafael Caro Quintero: igualmente su expareja presentó dos solicitudes ante el IMPI
- Sandra Ávila Beltrán intentó registrar “La Reina del Pacífico” en 2022
- Joaquín “El Chapo” Guzmán, tanto su hija, Alejandrina Giselle presentó la solicitud en 2018 que estaría vigente hasta 2028
- “Soy el Ratón” con referencia a Ovidio Guzmán fue registrado en 2022 por Noe García Covarrubias en metales preciosos
En 2014, Emma Coronel también intentó presentar a “El Chapo” como marca registrada, sin embargo, al igual que en el caso de Rafael Caro Quintero, el IMPI las rechazó.