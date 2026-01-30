Lourdes Medina, identificada como expareja de Servando Gómez “La Tuta” presentó una solicitud ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual) para registrar su nombre como marca.

Esta no es la primera vez que el IMPI recibe una solicitud de parte de familiares de narcotraficantes para registrar su nombre o similares, aunque el instituto los ha negado para evitar glorificarlos.

“La Tuta”: expareja busca registrar su nombre ante el IMPI

El pasado 20 de octubre 2025, la expareja de La Tuta, Lourdes Medina, habría presentado cuatro solicitudes ante el IMPI para registrar como marca tanto su nombre como apodos.

Acorde con los archivos del IMPI que compartió El Universal, “Servando Gómez Martínez ‘el Profe’; ‘La Tuta’” tiene al menos cuatro expedientes, cada uno para distinto giro de comercio:

3486853

juguetes



figuras de acción



videojuegos



esferas



artículos de navidad

3486854

playeras



camisas/camisetas



zapatos



pantalones



sombreros



gorras

3486855

libros



novelas gráficas



fotografías



pinturas

3486856

películas



series



documentales



novelas



caricaturas

Las cuatro solicitudes de registro de la marca costó en total 11 mil 255 pesos, además de que fueron presentadas sólo dos meses después de que “La Tuta” fuera trasladado a Estados Unidos.

“La Tuta” no es la primera solicitud de registro de marca de un líder del narcotráfico ante el IMPI

De momento el IMPI no ha dado su veredicto sobre el registro de marca de “La Tuta” sin embargo, ha recibido en otras ocasiones las solicitudes de diversos narcotraficantes, entre ellos:

Rafael Caro Quintero: igualmente su expareja presentó dos solicitudes ante el IMPI

Sandra Ávila Beltrán intentó registrar “La Reina del Pacífico” en 2022

Joaquín “El Chapo” Guzmán, tanto su hija, Alejandrina Giselle presentó la solicitud en 2018 que estaría vigente hasta 2028

“Soy el Ratón” con referencia a Ovidio Guzmán fue registrado en 2022 por Noe García Covarrubias en metales preciosos

En 2014, Emma Coronel también intentó presentar a “El Chapo” como marca registrada, sin embargo, al igual que en el caso de Rafael Caro Quintero, el IMPI las rechazó.