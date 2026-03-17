Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, señalado como exlíder de Los Caballeros Templarios, se declaró no culpable ante una corte federal en Estados Unidos, donde enfrenta graves cargos por narcotráfico.

Durante su audiencia en una corte federal de Manhattan, en Nueva York, este martes 17 de marzo de 2026, “La Tuta” rechazó los cargos presentados en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El presunto líder criminal permanece bajo custodia en territorio estadounidense desde su traslado en agosto de 2025, cuando formó parte de un grupo de 26 reos entregados por el Gobierno de México para enfrentar procesos judiciales en ese país.

¿De qué acusan a La Tuta en Estados Unidos?

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, enfrenta cargos por:

Conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas

Importación de drogas hacia Estados Unidos

Operaciones desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Las autoridades estadounidenses también lo identifican como exlíder de Los Caballeros Templarios, organización criminal a la que se le atribuyen delitos como adquisición de armamento de uso militar en Estados Unidos, así como secuestro y asesinato.

La Tuta seguirá en prisión tras declararse no culpable en Estados Unidos

A pesar de declararse no culpable, “La Tuta” permanecerá en prisión preventiva en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York.

La audiencia, que había sido aplazada durante varios meses, finalmente se llevó a cabo este martes.

Su próxima comparecencia está programada para el 24 de junio de 2026, fecha en la que podría definirse el inicio del juicio.

La defensa del capo está a cargo del abogado Thomas Ambrosio, quien continúa preparando la estrategia legal.

Hasta el momento, no existe un acuerdo de culpabilidad entre la defensa y la fiscalía estadounidense, lo que descarta, por ahora, una posible reducción de condena o beneficios legales a cambio de colaboración con las autoridades.