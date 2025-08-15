Luego de que el gobierno de México informara el traslado de 26 líderes del narcotráfico a Estados Unidos, todo parece indicar que Rafael Caro Quintero, El Mayo Zambada y Servando Gómez “la Tuta”, tendrán algo en común.

Y es que Servando Gómez “la Tuta”, quien fuera líder de Los Caballeros Templarios, forma parte de la lista de los 26 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025.

En este sentido, información de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), reveló que Rafael Caro Quintero, El Mayo Zambada y Servando Gómez “la Tuta”, estarán en la misma cárcel.

Rafael Caro Quintero, El Mayo Zambada y Servando Gómez “la Tuta” estarán en la misma cárcel

Además de ser líderes del narcotráfico, Rafael Caro Quintero, El Mayo Zambada y Servando Gómez “la Tuta” tendrán ahora algo más en común; los tres estarán en la misma cárcel.

Tras formalizarse la extradición a Estados Unidos de Servando Gómez “la Tuta”, información registrada en el BOP dio a conocer que fue ingresado a la Cárcel Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York.

De esta manera, junto a Rafael Caro Quintero y El Mayo Zambada, compartirá las mismas paredes de esta prisión, en tanto cada uno enfrenta su proceso legal ante las autoridades de Estados Unidos.

Se espera que Servando Gómez “la Tuta” permanezca en la Cárcel Metropolitana de Brooklyn hasta la celebración de su primera audiencia, la cual está programada para el 23 de octubre de 2025 .

Será ese día cuando el exlíder de Los Caballeros Templarios se presente ante el juez federal John G. Koeltl, del distrito de Manhattan, quien deberá determinar el futuro del líder del narcotráfico.

Servando Gómez Martínez, "La Tuta" (Cuartoscuro)

Servando Gómez “la Tuta”: Corte de Nueva York buscará cadena perpetua en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que Servando Gómez “la Tuta” se encuentra dentro del listado de los 26 líderes del narcotráfico extraditados desde México.

Al respecto, se informó que Servando Gómez “la Tuta” está acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por varios delitos ligados al narcotráfico, por lo que buscará obtener la condena de cadena perpetua en su contra.

Según precisó la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Servando Gómez “la Tuta” lideraba una de las redes del narcotráfico más crueles y violentas, cometiendo delitos como extorsión, secuestro y asesinatos.