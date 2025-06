El legislador por el Partido Acción Nacional (PAN)en la Cámara de Senadores, Mario Vázquez Robles, reveló que usa ChatGPT para hacer sus discursos pero justificó que le dicta sus posturas y denuncias.

Así lo dijo para criticar a Morena pues señala que “unos repiten lo que les dictada el poder” y que él mediante la Inteligencia Artificial de ChatGPT dice lo que le dicta la conciencia.

Uno de sus más recientes discursos en la tribuna de la Cámara de Senadores ha sido para criticar Morena pues señala que no le gusta la competencia ni en las urnas, congreso, mercados y por ello desapareció la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Cabe recordar que en este periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Senadores eliminó la Cofece y creó la Comisión Antimonopolio.

Sí, uso ChatGPT… Pero le dicto yo: ⚖️ Lo que defiendo, 📢 Lo que denuncio, 🇲🇽 Y por lo que lucho. Algunos repiten lo que les dicta el poder. Yo prefiero decir lo que me dicta la conciencia. #Senado #LibertadDeExpresión #NoALaCensura

En su discurso ante la eliminación de la Cofece, Mario Vázquez Robles señaló que dicha desaparición no fortalece al Estado sino que arrodilla ante el poder presidencial pues se elimina el árbitro para crear una oficina subordinada.

También cuestiono quién defenderá a los consumidores luego que que se prevé que los titulares de la Comisión de Antimonopolio serán designados pro la presidencia de la República.

“A este régimen no le gusta la competencia. No la quiere en las urnas, por eso colonizó al INE; no la tolera en el Congreso, por eso se sirve de la sobrerrepresentación; y ahora tampoco la quiere en la economía, por eso elimina a la autoridad que la protegía”

Mario Vázquez Robles. Senador PAN