La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán hizo una petición al Senado en el proceso de elegir a un nuevo fiscal general de la República: que proteja a las víctimas.

Esto en el tenor que tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, la tarde de este viernes 28 de noviembre inició el proceso para elegir al próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Kenia López Rabadán insta al Senado a elegir un titular de la FGR que proteja a las víctimas

Desde la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán se pronunció sobre el proceso de elección para el próximo titular de la FGR: Senado debe procurar un nuevo fiscal que proteja a las víctimas.

Acorde con lo dicho por Kenia López Rabadán, la elección de un nuevo fiscal es una decisión de relevancia mayor para nuestro Estado de derecho por lo que se debe garantizar la autonomía e independencia de la FGR.

Por lo mismo, los valores que lleve la FGR con su próximo titular serán responsabilidad del Senado y los votos de sus legisladores, por lo que el proceso de elección debe ser con absoluto profesionalismo.

Asimismo, el Senado debe escuchar todas las voces y privilegiar el interés superior de la justicia, que derive en que todas las víctimas tengan a una persona que las defienda.

Ya que los mexicanos merecen que se garantice el acceso a la justicia y esto será a través de la contribución de quien será el nuevo fiscal, para que la FGR construya un país sin violencia, finaliza Kenia López Rabadán.